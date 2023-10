Parten a España tres jóvenes parralenses para visorías en futbol

No hay día que no llegue ni tiempo que no se cumpla, y así, el domingo, con las maletas llenas de ilusiones, partieron hacia el continente europeo los jóvenes Pedro Martínez, Pablo Bello y Jesús Moreno. Su destino es Barcelona, donde planean probar suerte durante un mes en las visorias del equipo de la Liga de Fútbol de 2ª División Juvenil del Club Social Albirrojita de Cataluña, con la esperanza de unirse a dicho equipo.

Estos jóvenes están cumpliendo con la invitación que se les hizo para participar en las pruebas de este reconocido equipo de fútbol, el deporte más popular del mundo. Es importante recordar que la invitación provino del Club Rivelinos.

Los tres amantes del fútbol recibieron esta invitación el pasado 13 de septiembre de 2023, para que se presentaran a los entrenamientos durante los meses de octubre y noviembre, con el objetivo de ser evaluados para su posible incorporación.

Es relevante destacar que la invitación a estos jóvenes de Parral fue realizada por Rogelio Baltierra del Club Rivelinos, quien fue contactado por personas del club barcelonista, solicitando jugadores nacidos en los años 2006-2007 en ciertas posiciones. El visor de talento que organizó esta invitación fue Javier Quintana Castro, un conocido entrenador que fundó una escuela de fútbol en la ciudad de Chihuahua llamada Monterrey. Javier se trasladó a Barcelona para completar sus estudios y decidió quedarse a trabajar allí después de conocer el talento de los jugadores parralenses.

Los elegidos destacan por sus habilidades futbolísticas y encajan perfectamente en las posiciones específicas que se buscaban. Sobresalen entre los jugadores de su edad.

El domingo 1 de octubre, tomaron un avión en el aeropuerto de ciudad Torreón, Coahuila, a las 08:00 horas, haciendo escala en la Ciudad de México a las 10:00 horas. Luego, partieron hacia España, específicamente a Barcelona, donde llegaron a su destino el lunes a las 06:00 horas. Allí fueron recibidos por el profesor Javier Quintana Castro.

Llegando a Barcelona, España, fueron recibidos por el visor.

Los jóvenes parralenses ya están instalados y vivirán en Barcelona durante un mes. Este día se dedicarán a descansar y completar los trámites de papelería necesarios antes de unirse a los entrenamientos del equipo de la Liga de Fútbol de 2ª División Juvenil del Club Social Albirrojita de Cataluña en Barcelona.

Fueron despedidos con cariño por sus familias, quienes los llevaron a Torreón para que pudieran emprender su vuelo y probar suerte en las visorias del equipo juvenil mencionado.

NOTA: Los jóvenes parralenses partieron llenos de alegría, aunque un poco nerviosos. Manifestaron su entusiasmo por salir adelante y cumplir con éxito el sacrificio tanto de ellos como de sus padres.

