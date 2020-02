Presentan hoy Festival de Lucha Libre en donde se reconocerá trayectoria de Efrén Rodríguez

Este viernes será presentado formalmente el programa y los pormenores de lo que será el Gran Festival de Lucha Libre, en el cual se hará un reconocimiento a la trayectoria del cronista deportivo Efrén Rodríguez Silva, quien celebra sus 40 años en el medio periodístico de esta capital.

Como se había señalado anteriormente, el Festival será cien por ciento altruista y la entrada a la Arena Coliseo, en la Aldama y 31ª, no tendrá ningún costo, ya que el propósito es seguir difundiendo entre los niños y jóvenes chihuahuenses la práctica de esta disciplina sana y propia para toda la familia.

Y qué mejor escenario para reconocer también los valores que a través de la crónica deportiva ha proyectado durante 40 años el cronista Efrén Rodríguez Silva, no únicamente de la lucha libre, sino del deporte en general.

Efrén Rodríguez inició su carrera en la crónica en 1980 y en la actualidad se desempeña como jefe de Deportes en El Heraldo de Chihuahua. Ejerció como profesor de educación física egresado de la UACh en 1980, durante 30 años, laborando en 16 instituciones educativas del subsistema estatal (preescolar, primaria y nivel superior), de 1983 a 2013, además de ser un orgulloso militante de la Sección 42 del SNTE.

Archivo Efrén Rodríguez/ En entrevista con José Luis "El Satanás" Arroyos, 1984

AGRADECE E INVITA

Ante este evento, Efrén Rodríguez hizo su comentario: “Agradezco sinceramente la oportunidad que me brindan la Asociación Integrando Consejos AC, la Universidad Ameriven y la Asociación Estatal Deportiva Integral, de ser hoy noticia; dicen que un periodista no es noticia hasta que se muere, pero en mi punto de vista, un reconocimiento siempre será un motivo que revitalice a las personas en su diario quehacer y qué mejor que sea en vida. Me ha tocado felicitar a compañeros del gremio a quienes respeto y admiro como colegas y como personas, Gil Carmona y Arnoldo Gaytán, dos grandes de la crónica, Alex Carreón, Valentín Ramírez que fue mi maestro en la FCCF y un enamorado de esta chamba, desde luego Alex Güereque, mi compañero de trabajo durante 15 años, al igual que Leopoldo López Baca, reportero y catedrático, no se diga José Luis Barraza, único cronista olímpico y gran amigo, mi estimado Pedro Zavala y Fernando Acosta, gran mancuerna en la radio, el decano Efraín Morales y sus hijos, y otros que escapan a mi memoria o que ya se nos adelantaron. Todos ellos apreciados colegas a quienes hoy quiero hacer la invitación cordial por si se dan una escapadita, que no cubran la nota si no lo desean, que sólo asistan como colegas y amigos y porque esto de los reconocimientos no se da todos los días y uno quisiera tener cerca a quienes de una u otra forma me han acompañado a lo largo de mi carrera”.

HOY A LAS 10 AM EN PLAZA DEL MARIACHI

Será este viernes a las 10 am en Plaza del Mariachi cuando los organizadores den a conocer los pormenores del evento, que tendrá lugar el próximo domingo 23 en la Arena Coliseo.

Luchadores como Aéreo, Hermes Jr., Misterio de Plata, Espectro Jr., El Eso, Wildcat, Samuray VIP, Warrior III, Doko y Marrior I Terremoto estarán participando en el evento. De igual manera se llevará a cabo la semifinal de lucha con el enfrentamiento entre Ráfaga Jr. y El Cuervo, Camaleón Jr. y Verdugo, Akatus y Ónix.

Además se estarán rifando máscaras del luchador Misterio de Plata y de M14.

