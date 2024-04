Presentan la Liga Caliente.MX LNBP Femenil; refrendará Adelitas el título

La Liga Caliente.MX LNBP Femenil fue presentada oficialmente, en la que el conjunto de Adelitas de Chihuahua, actual campeón del torneo, iniciarán su camino a refrendar el título este próximo sábado 4 de mayo, cuando se enfrenten a las Abejas de León en Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Este torneo arranca el 2 de mayo con la fase regular del campeonato, el cual finalizará el 29 de junio con sus 72 juegos en 18 jornadas, para posteriormente, comenzar con los playoffs del torneo del 4 de julio al 6 de agosto y finalmente, las finales de zona del 15 al 23 de julio.

Ante la presentación de la temporada 2024, Sergio Ganem, presidente de la LNBP compartió que en la liga están comprometidos a brindar un espectáculo de primera, por lo que las familias podrán disfrutar de la mejor competición de baloncesto femenil, destacando las contrataciones que están haciendo todos los equipos, agregando aún más valor al torneo.

“Buscamos consolidar la liga, el año pasado tuvimos 90 millones de espectadores en ambas ramas, consolidar este producto, queremos brincar esto y la comercialización de la liga, es por ello que los equipos se están armando muy duro, en este año en particular con la modificación de las reglas, estoy muy sorprendido del nivel de jugadoras que se están contratando, sin duda va ser la mejor edición que hemos tenido”, mencionó el presidente de la LNBP.

Además, Ganem resaltó que la meta para el 2025 es que todas las franquicias de la rama varonil cuenten con su equipo dentro de la rama varonil, por lo que están dando un margen de un año para que los equipos que no puedan participar en esta temporada, se preparen y formen parte de la liga en la próxima edición.

“Hacia 2025 ya no habrá esa flexibilidad, además de buscar el incremento de los participantes, algunos patrocinadores nos obligan a cumplir con esto, los que no pudieron participar tendrán un año para prepararse, de no participar tendrán una multa y se les quitará la oportunidad de franquicia, abriendo la posibilidad a otra para que participe”, destacó el presidente.

Por otro lado, será este próximo jueves 2 de mayo cuando el equipo campeón de las Adelitas de Chihuahua presente el roster oficial ante la afición, por lo que hicieron la invitación extensiva a la afición, para que no se pierdan de esta presentación, que se llevará a cabo durante el partido de los Dorados de la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Monumental.

Luego de medirse frente a las Abejas de León en la capital durante el 4 y 5 de mayo, las comandadas por el entrenador español, Maikel López, deberán verse las caras en calidad de visitante, contra la nueva escuadra de las Santas Potosí, este próximo 9 y 10 de mayo.