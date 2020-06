Protocolos listos para la reapertura de gimnasios y clubes

Ante la suspensión de actividades en gimnasios, clubes y studios debido a la epidemia por Covid-19, la Asociación de Gimnasios y Clubes de México (AMEGYC), ha elaborado un plan de medidas y recomendaciones para la reapertura de estos establecimientos deportivos de fitness. Los mecanismos están alineados a las disposiciones estipuladas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el protocolo específico de reapertura contempla medidas temporales de limpieza general para el staff, áreas de piscina y natación; áreas de snack, cafetería y restaurante y medidas generales de comunicación con usuarios.

Dicho protocolo tiene como objetivo promover una apertura responsable ante la nueva normalidad para favorecer un entorno seguro en beneficio de la salud de los usuarios, así lo mencionó a ESTO el presidente dela AMEGYC, Ingeniero Rodrigo Chávez, quien destacó que el este gremio deportivo, más que un sector de entretenimiento, es parte de la solución al problema del coronavirus, ya que promueve el deporte.

“Se vienen cosas muy buenas, en Jalisco ya abrimos, así como en Aguascalientes y Querétaro esta semana. Desde luego con un protocolo muy estricto, en algunos casos con el 25 por ciento de capacidad y en otros con el 40; aplicamos medidas extremas de cuidados para el socio y nuestros empleados. Estos protocolos los hemos validado con las autoridades sanitarias federales y locales. Estamos optimistas por que ya estamos viendo la luz y que nuestros socios sepan que tenemos lugares seguros para que puedan regresar a sus gimnasios”, indicó Rodrigo Chávez.

“Específicamente en la Ciudad de México no tuvimos la oportunidad de presentar nuestro protocolo de reapertura en el momento que se crearon el semáforo y procesos, afortunadamente a nivel federal y como lo ha mostrado el doctor Hugo López Gatell, nosotros estamos contemplados para abrir en el semáforo naranja a nivel nacional, por lo que no estamos acercando a las autoridades donde aún no contaban con nuestro protocolo de seguridad para compartirlo y ver cómo podemos ayudar”, añadió el egresado de la UNAM.

“Oficialmente en la Ciudad de México podremos abrir hasta el semáforo en verde, pero insisto, nuestro protocolo es muy estricto, sólo nos hace falta tener la conexión con la autoridad sanitaria para que nos revise y valide, para poder regresar y bien alineados”, subrayó.