Que 4T combata la corrupción: Damaris Aguirre

CHIHUAHUA, CHIH.- “Por qué mejor si tanto dice la 4T que va a atacar la corrupción, porque no empieza por ahí, en lugar de derogar un apoyo que se ha venido dando en los últimos años para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento, que investigue el asunto desde la raíz, para ver dónde está la fuga y desde ahí se resuelva este problema”: tajante dijo la medallista de bronce de levantamiento de pesas de JO Seúl 2008 Damaris Aguirre Aldaz.

“Se me hace una decisión mal tomada, sobre todo porque no solo los deportistas no pueden protestar, sino tampoco los entrenadores ni el equipo multidisciplinario pues siempre que protestas por una mala decisión, de alguna manera te afectan en tu preparación”.

“Hay que recordar que ese fondo fue creado en el 1998, y es la forma en los atletas de alto rendimiento pueden realizar campamentos, allegarse de un equipo multidisciplinario, buscando un mayor resultado deportivo”. “Concuerdo con mi compañera y deportista Luz Acosta en el sentido de que porque mejor no se investiga a quienes desviaron esos fondos como se dice, pues pienso que dinero para el deporte en México si hay, pero no llega a quien le debe de llegar”.

“Las becas vitalicias también se verían afectadas, ya que sale de ese fondo y esa es otra arista dentro del problema”

DAMARIS AGUIRRE / MEDALLISTA SEÚL 2008

