Regresan de Guatemala con la presea dorada

Al grito de “México, México”, fueron recibidos los chihuahuenses Rodrigo Montoya y Javier Mar, quienes conquistaron la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Raquetbol en la modalidad de dobles, siendo Guatemala la sede de este evento el fin de semana pasado.

Ambos raquetbolistas fueron recibidos por familiares y amigos en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro. Los campeones de Panamericanos de Lima 2019 y ahora campeones mundiales llegaron al filo del mediodía portando el metal dorado que los acredita como los mejores en esta modalidad de dobles.

Pero el camino no fue nada fácil para la dupla chihuahuense que tuvo que sortear con las lesiones desde el inicio del torneo, Rodrigo con un desgarre en uno de sus hombros y Javier con un malestar en la espalda, pero ambos jugadores sacaron la garra y el corazón en cada punto para colocarse en lo más alto del podio mundial.

Rodrigo Montoya a su llegada a su tierra natal señaló: “La verdad me siento muy contento, ya que días antes de viajar al mundial me preocupaba mi participación por un lesión en el hombro, la cual se me complicó en el singles porque andaba poco desconfiado y aun con molestias, pero conforme fue avanzando el torneo fui cobrando mayor ritmo, pero también tuve gran ayuda de Javier, quien es un jugador fuerte, y se logró el campeonato”.

Además de la medalla de oro en la modalidad de dobles, Rodrigo Montoya consiguió su clasificación a los World Games 2022, siendo el evento estelar para el raquetbol.

Por su parte, el capitalino Javier Mar agregó a su llegada a Chihuahua: “Satisfecho por lo que hemos realizado, a pesar de que las lesiones; hicimos un buen trabajo, pero la verdad fue puro corazón y garra, e incluso en un partido me dieron un pelotazo en la lesión que tengo, pero eso no me impidió salir adelante y conseguir el título mundial”.

EL DATO

Ambos jugadores se han coronado campeones mundiales desde las categorías infantil y juvenil en el deporte del raquetbol