Retiran apoyo a 14 karatecas de Parral

Por primera vez en 20 años, jóvenes karatecas de Parral no asistirán a los Juegos Estatales Juveniles Conade debido a que les quitaron el apoyo de hospedaje y alimentación para poder competir los días 14, 15 y 16 en la capital de estado. El profesor Francisco Carbajal indicó que fue el único deporte en donde se recortó el apoyo, además de Parral se vieron afectados otros seis municipios del estado que no van a mandar a sus seleccionados debido a esta situación.

El profesor Carbajal, de una de las agrupaciones de karate en la ciudad, indicó que de acuerdo con la convocatoria que lanzó el Instituto Chihuahuense del Deporte, dirigida por Juan Pedro Santa Rosa González, no previó que se les pagara el hospedaje y alimentación a los deportistas de karate para poder asistir a los Juegos Conade etapa estatal, viéndose afectados 14 artemarcialistas parralenses.

Indicó que Parral no es el único, ya que la convocatoria es estatal y se vieron afectados otros 5 municipios del estado, como lo son: Ciudad Juárez, Ojinaga, Casas Grandes, Guerrero y Delicias; agrega que como los juegos son en la capital del estado, Chihuahua no se ve afectado.

Señala el profesor de karate que por primera vez en 20 años deportistas de Parral no podrán asistir a estos juegos juveniles, ya que no cuentan con los recursos para solventar no sólo el hospedaje ni alimentación, ya que para los torneos se les cobra 1,200 pesos a los jóvenes que participan por primera vez en los torneos; considera que cada padre de familia tendría que desembolsar alrededor de mil 500 pesos para el hospedaje y alimentación de cada uno de los deportistas por los tres días de competencias.

Asimismo manifiesta que es una lástima que este año en las competencias estatales sea el karate el único deporte el que no se les está cubriendo los gastos de hospedaje y alimentación de los participantes, ya que en los demás deportes sí se les cubrieron estos gastos; aseguró que el transporte y los uniformes el Municipio los apoyó, sin embargo para los padres de familia es gravoso el costear mil 500 pesos por joven, ya que hay hermanos entre los competidores, y para los padres se doblaría esta suma.

Considera el entrevistado que quienes se ven más perjudicados son los jóvenes valores de este deporte, que ya que en competencias nacionales han ganado medallas, indicando que estos momentos han sido muy tristes para los competidores, ya que se habían hecho muchas ilusiones con este torneo.

