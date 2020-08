Se impuso Marcia todo un reto deportivo personal

“Definitivamente fue todo un reto personal para demostrarme hasta donde podía llegar hablando física y mentalmente cuando comencé a interesarme en la práctica del fitness”: dijo la deportista chihuahuense Marcia Angélica Payán Sandoval, sobre lo que ha representado esta disciplina deportiva en su persona.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

“Me intrigaba mucho como era que con el pasar de los días la disciplina en el entrenamiento y la alimentación el cuerpo va teniendo cambios significativos, la verdad yo quería saber cuánto y cómo podía cambiar mi cuerpo entrando a un estilo de vida como los que llevan las personas que se dedican al fitness”.

Para la nacida en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no es nada nuevo la actividad física como tal, pues “Siempre me ha gustado hacer ejercicio, practiqué las disciplinas de spinning, natación, crossfit y de luego pesas, de ahí comenzó a interesarme el fitness”. Con apenas 1 año y 3 meses dedicado de lleno a esta modalidad, ha tenido avances notables en su desarrollo corporal, por lo que sigue preparándose para los eventos venideros cuando las condiciones lo permitan.

Bajo la supervisión de su entrenadora, la IFBB Pro Cristina Meza Martínez, la deportista sigue entrenando fuerte, a la par de su actividad laboral como profesora en la UT de Paquimé en el área de investigación, actividades que ha sabido combinar muy bien al administrar su tiempo.

A pregunta expresa del motivo por el que escogió esta actividad para practicarla, Marcia comenta que: “El reto empezó por; "Marcia deberías de competir, Marcia tengo la categoría para ti, se llama Bikini Wellness". Gracias a esto investigué la categoría y me gustó. Me tomó un par de días para decidirme y un buen día le dije a mi ahora entrenadora Cristy que si me preparaba para competir”.

“Fueron 12 semanas de preparación intensa pero avance con disciplina, fuerza mental y física y dedicación, y en un principio nunca pensé en obtener un lugar, pues mi reto y mi motivación era que tanto podía cambiar mi cuerpo”.

Sin embargo el trabajo empezó a dar resultados, toda vez que en su competencia celebrada en esta capital en el North State obtuvo el primer lugar. Marcia seguirá trabajando y siempre agradecida con toda su familia y amigos y equipo del Fitness Factory Bodybuilding que siempre la han apoyado para seguir adelante.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

CONOZCALA

Nombre: Marcia Angélica Payán Sandoval

Fecha de nacimiento: 30 de mayo 1985

Lugar de nacimiento: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Edad: 35 años

Peso: 61 kilogramos

Estatura: 1.59 metros

Deporte: Fitness

Categoría: Bikini Wellness

Te puede interesar: