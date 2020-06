Seguridad máxima en la MX Femenil

Los equipos deberán de cumplir una serie de protocolos cuando el próximo 24 de julio se reactive la Liga MX Femenil, informó el director técnico Gabino Amparán, entre los que se encuentra el distanciamiento en los vuelos, en los hoteles, a la llegada al estadio, al vestidor además de que el arranque será a puerta cerrada.

“Protocolos que ya están bien determinados, es un protocolo de 25, 30 hojas que tiene un sin número de restricciones, obvias por lo que estamos viviendo, hay que ir cumpliendo con eso pero está abierto para que se pueda poco a poco descargar eso y la posibilidad de trabajar”, mencionó el timonel.

Dio a conocer que el regreso del futbol mexicano está programado a puerta cerrada, debido a la contingencia por el Covid-19.

“De acuerdo al protocolo de salud que se ha desarrollado en conjunto con la Federación y Sector Salud, si es a puerta cerrada el arranque y nos van a ir marcando los tiempos, inclusive las fases las va marcando Federación conforme se vayan evaluando todos los casos de los clubes”, comentó.

“Por ejemplo la Liga nos va a decir ya puedes entrar en la fase dos, porque todos los resultados que salgan del examen primero se tiene que estar enviando a Federación o a la Liga para que los estén monitoreando, cuando lleguemos a la fase 4, que es la competencia, ahorita en este momento está determinado que será a puerta cerrada·, dijo.

El estratega fronterizo resaltó que son muchas restricciones las que se tendrán para los partidos.

“Son muy interesantes, hay que tenerlos muy estudiados porque hay que cumplir como debe de ser por la responsabilidad de salud, desde el hecho de tener que viajar muy separados en el autobús o en el avión, en el hotel se recomienda de preferencia uno por habitación o máximo dos”, informó.

“A la hora de tomar los alimentos máximo cuatro en una mesa o dos en la primera etapa, no interactuar con nadie en el aeropuerto, no tomar selfies, no autografos, no detenerse, llegar directamente del autobús a las habitaciones, la certificación que deben de tener los de los hoteles y los del restaurante donde se van a tomar los alimentos para garantizar el no contagio, si está muy robusto ese protocolo pero hay que cumplirlo”, finalizó.

