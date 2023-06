¿Te gusta el ajedrez? Habrá un torneo este fin de semana

Con el compromiso de promover la participación de la niñez y la juventud en el deporte ciencia, este fin de semana se pone en marcha el torneo de ajedrez conmemorativo de ajedrecistas insignias medalla Bobby Fisher, que se realizará en la biblioteca Carlos Montemayor.

Édgar Contreras Reyes, coordinador del torneo de ajedrez, señaló en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, que con estos torneos se busca que las nuevas generaciones vean los beneficios del deporte ciencia.

Por lo que este sábado, en primera instancia se realizará una plática sobre los beneficios del ajedrez, para luego iniciar con los partidos simultáneos, evento que va dirigido a jóvenes de quinto y sexto de primaria hasta preparatoria.

El evento de este sábado, a celebrarse en las instalaciones de la Biblioteca Carlos Montemayor, será el primero de 16 torneos que se tienen programados en los meses de junio y agosto, los cuales no tendrán costo alguno y será invitación abierta.

Deportes Chihuahuenses se llevan la plata y el bronce en tenis de mesa en CONADE 2023

Para los ganadores de cada uno de los torneos realizados se les premiará con el libro del salón de la fama de ajedrecistas de México y Latinoamérica para el primer lugar y relojes de ajedrez.

Cabe mencionar que Contreras Reyes dijo: “El ajedrez no es sólo para gente inteligente, sino para toda la comunidad, al ser un deporte el cual se puede jugar en cualquier parte y no se necesita mucho equipamiento, además que beneficia mucho al no utilizar la tecnología”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, que este tipo de torneos de ajedrez permite el desarrollo personal, familiar y social mediante actividades educativas y culturales. Para mayores informes comunicarse al teléfono 6141093680.

El dato

Será el primer evento gratuito, dirigido a todos los nuevos talentos en este deporte.