"Tenemos la mejor afición": Miguel "maikel" López

Un partido lleno de emociones se vivió en la catedral del baloncesto en México, los Dorados de Chihuahua vencieron ante un gimnasio lleno a los Pioneros de Delicias en el regreso del clásico estatal después de cuatro años de ausencia, el coach del cuadro capitalino Miguel “maikel” López se dice agradecido por la gran respuesta de la afición en los cotejos de la Liga de Basquetbol Estatal Mexbet 2024, así lo confesó en exclusiva para esta redacción.

“Estoy más que agradecido por la respuesta de la afición, en el partido contra Pioneros no nos salían las cosas por momentos, donde tuvimos que apretar los dientes, lo cual es complicado, esto no es posible si no tenemos la afición que tenemos aquí en Chihuahua”, expresó Miguel “maikel” López, entrenador de Dorados.

Un encuentro espectacular se vivió en la división del norte, todo se definió hasta los tiempos extras, donde el cansancio se apoderó de la visita, lo que terminó detonante en el resultado favorable para los capitalinos, algo que vió “Maikel” como una gran victoria que los motivará para el resto de los partidos de esta temporada que ya entró en su etapa final.

“Esta temporada va a ser muy importante el apoyo del público, todos los equipos son muy parejos y estamos conscientes de que cada partido nos jugamos mucho, estamos muy bien como equipo, cada vez más unidos con el objetivo de levantar el trofeo de campeones”, aseguró el técnico canario.

El héroe del encuentro fue Jaron Martin, quien dio un auténtico partido de gente grande y además de mover los hilos del equipo, también hizo la anotación final que sentenció el encuentro para los de casa en el Over Time, así concluyó el segundo clásico del estado grande en favor para la división del norte, quien también agradeció por el apoyo.

“Los aficionados estuvieron increíbles esta noche, no nos dejaron de apoyar, aún en el tiempo extra, me tocó hacer el tiro de la victoria, pero esto es producto del juego en conjunto, me siento muy bien de pertenecer a este equipo, cada vez nos entendemos más sobre la duela”, dijo Jaron Martin, botador de Dorados.

El próximo encuentro del cuadro capitalino será este lunes en punto de las 21:00 horas cuando visiten a los Indomables de Ciudad Juárez, el partido se reagendó por el compromiso pendiente en contra de los Toros de la Laguna el próximo 10 de marzo, el próximo duelo en la cancha del Manuel Bernardo Aguirre será 2 de marzo contra precisamente del cuadro fronterizo.

El apunte: Dorados de Chihuahua tiene marca de siete ganados y solo dos perdidos, sus dos descalabros fueron en contra de Indomables