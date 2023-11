¡Va por el Teporaca de Bronce! Salvador Pérez busca galardón para adultos mayores

El atleta de la tercera edad, Salvador Pérez, buscará el Teporaca de Bronce a la excelencia deportiva que se premiará el próximo mes, para esta edición, se incluyó a deportistas con más de 60 años, el antes mencionado practica el basquetbol y atletismo, donde destaca como subcampeón mundial en el deporte ráfaga.

“Nos animamos a participar dado que constantemente asistimos a eventos de talla nacional e internacional, necesitamos la ayuda para poder costear los gastos que conlleva desde alimentación, traslado y hospedaje, es por esto que nos animamos a participar”, comentó Salvador Pérez, atleta chihuahuense de la tercera edad que contendrá por el premio.

Un largo número de eventos es en los que participó durante este 2023, donde destaca su segundo puesto en el Mundial de Maxibasquet que se celebró en Mar de la Plata Argentina, donde llegaron invictos hasta la final y se tuvieron que conformar con la medalla argenta, luego de caer ante la selección de Brasil.

En el deporte ráfaga, insignia del estado grande, también participó en cinco eventos nacionales, donde terminaron campeones invictos en cuatro de ellos, los cuales se disputaron en Monterrey, Puebla, Querétaro y Saltillo, mientras que en uno más alcanzaron el quinto puesto.

“Grandes experiencias son las que me llevo de cada uno de los lugares a los que visito, he pensado en retirarme de la actividad deportiva, pero me dicen que sirvo de motivación para compañeros de la tercera edad que también practican el deporte y dejaron el sedentarismo para llevar una vida sana en cuanto a alimentación y actividad física”, relató Pérez.

Además de demostrar su talento en el basquetbol, Salvador, quien también labora en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, participó en el Campeonato de Atletismo de Norte, Centroamérica y del Caribe en la categoría master, donde logró subirse al podio de los ganadores en cuatro ocasiones con tres bronces y una plata.

El capitalino participó en seis pruebas, donde consiguió terceros lugares en lanzamiento de bala, jabalina y salto de longitud, mientras que, fue segundo en martillo, por lo que fue un digno representante de Chihuahua y el país en estas competencias en las que anhela seguir participando.