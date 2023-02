Valeria Salas, la joya chihuahuense en el basquetbol

Originaria de Delicias, Chihuahua, Valeria Salas Sánchez fue la jugadora de basquetbol nombrada como más valiosa en la campaña pasada de la Liga Estatal Chihuahua de basquetbol, jugó con el equipo de Vaqueras de Saucillo como jugadora menor, torneo en el que terminó como la novata que más puntos y triples anotó durante toda la campaña.

“Inicié mi carrera muy rápido, a los ocho años comencé a entrenar en la academia de Lobos aquí en Delicias, luego ya me invitó un coach mío a Saucillo, donde jugué y fue una etapa de aprendizaje para mí, me dieron la oportunidad de jugar en el cuadro mayor, donde desafortunadamente perdimos en play-in, pero hicimos un gran papel”, declaró Valeria Salas, jugadora de la Liga Estatal Chihuahua, en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Su buen desempeño sobre las duelas del campeonato estatal llamó la atención rápidamente de instituciones de nivel superior para integrarla en su conjunto, con posibilidades aún de incorporarse a escuelas de los Estados Unidos, Valeria a un semestre de terminar su preparatoria con los Topos de la 20-30, no ha decidido por alguna universidad hasta hoy.

“He recibido ofertas de algunas universidades, la Autónoma de Juárez es la que más me llama la atención debido a las facilidades que otorga, brindan la inscripción, hospedaje, además me dan dinero cada dos semanas, siempre he querido estudiar Medicina, por lo que es una de mis principales opciones, a pesar de que no juegan la ABE, están armando un proyecto para ingresar a la liga”, argumentó More Salas.

Otras de las ofertas educativas que ha recibido hasta el momento son las de la Universidad Anáhuac Querétaro, Veracruz, Tec de Monterrey campus Ciudad de México, Universidad Modelo Mérida, así como está analizando la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de jugadoras que lo han hecho como Katia Gallegos, Evelyn Quiroz o Aixchel Hernández en el presente.

La Liga Estatal Chihuahua fue apenas el inicio de una gran carrera que le espera a la joven talento, a sus 17 años, pudo debutar en una de las ligas de mayor nivel en el país, donde se dan cita jugadoras como Gaby Saad, Paulina Rodríguez o Cristal Thomas, elementos que forman parte de selección nacional y extranjeras de gran nivel. Salas Sánchez también formó parte como seleccionada nacional en categorías inferiores.

“He tenido la oportunidad de estar en la selección nacional en categorías con límite de edad, asistí a varias concentraciones por todo el país el año pasado previo al mundial de Hungría, pero finalmente no asistí a la justa, seguiré trabajando para mejorar mis condiciones y ser una digna representante de mi estado”, finalizó la MVP de la Liga Estatal Chihuahua 2023.

Actualmente, la jugadora terminó su vínculo con el equipo Vaqueras de Saucillo y en las próximas semanas estará tomando su decisión rumbo a lo que será su nueva universidad y su nueva casa durante al menos los próximos años que serán claves en el rumbo que tomará su carrera dentro del deporte ráfaga.

Conócela: