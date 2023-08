¡Vamos por la medalla! Chihuahuense irá al Mundial Escolar de Taekwondo en Brasil

El chihuahuense Adrián Eduardo Gutiérrez Delgado ganó su pase al Mundial Escolar 2023 en la disciplina de Taekwondo que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil del 18 al 27 de agosto, el atleta de 15 años se siente ilusionado con entregarle una medalla a su entidad en esta próxima justa, donde se codeará con los mejores a nivel global de su categoría.

“Nosotros no vamos a solo competir, estamos mentalizados en traernos la medalla a casa, nos preparamos arduamente para esto, no solo con entrenamientos físicos, también con dietas, estoy asistiendo con un nutriologo, por lo que me siento preparado para afrontar este gran reto”, comentó Adrián Eduardo Gutiérrez en exclusiva para esta redacción.

El nacido en la capital del estado grande representará a México en esta competencia dentro de los más de 65 kilogramos, con el límite de edad de 15 años, previamente tuvo que pasar por etapas estatales, donde triunfó, además de 3 nacionales, donde también siempre quedó entre los mejores 2 de las competencias, esto le bastó para clasificarse a su primer mundial en el cono sur de América.

“Me siento muy emocionado, esta será la primera vez que asista a un evento internacional, jamás tenía planeado llegar tan lejos en este deporte, sin embargo, me doy cuenta de que sí se puede, mi gran sueño ahora es llegar a unos Juegos Olímpicos en el futuro y claro que triunfar”, comentó el atleta chihuahuense.

Con Adrián, asistirá Patricia Ortiz, quien es su entrenadora y confía plenamente en las habilidades de su alumno, al cual instruye de lunes a sábado dos horas diarias desde su trinchera en una institución encargada de formar taekwondoines en la ciudad de Chihuahua, donde además recibe atención psicológica para afrontar esta clase de presiones.

Adrián Eduardo Gutiérrez Delgado / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Se vivirá un nivel muy alto, se tiene que pasar por el estatal, después se pasa por 4 eventos nacionales, son de alto rendimiento prácticamente, muchos competidores se quedaron en el camino y confiamos que con Adrián lograremos la medalla de oro que se nos negó en otras ediciones de los juegos, como el año pasado, cuando perdimos la final por pequeños errores”, relató la entrenadora.

El joven deportista chihuahuense de 15 años practica el taekwondo desde los 6, desde entonces se unió a la escuela donde actualmente asiste, se convirtió en su pasión y ahora lucha por alcanzar sus sueños, para asistir a este Mundial Escolar en Río, tuvo que realizar actividades como venta de hamburguesas, chamorros, entre otras cosas, así fue como completaron el capital necesario para asistir.

Además de las actividades, recibieron apoyo por parte del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como de amigos, familiares y empresarios de esta capital que se unieron en pro del joven deportista que buscará poner a su entidad en lo más alto del podio.

Conócelo:

Nombre: Adrián Eduardo Gutiérrez Delgado

Edad: 15 años

Estatura: 1.80 metros

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chihuahua.

Disciplina: Taekwondo

Evento:

Mundial Escolar 2023

Lugar: Río de Janeiro

Fecha: 18 al 27 de agosto