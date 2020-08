Vierten su opinión sobre la propuesta de incluir el campo traviesa en JO 2024

Se tendrá que trabajar mucho para que nuestros atletas tengan posibilidades de clasificar a esta competencia que regresa al programa olímpico

¿Qué posibilidades y opciones tienen los atletas mexicanos en general y los chihuahuenses en particular en caso de aprobarse la propuesta de incluir la carrera de campo traviesa por equipos mixto en los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024?

El Heraldo de Chihuahua consultó a varios personajes del atletismo tanto chihuahuenses como nacionales sobre las posibilidades y opciones que tienen los atletas para aspirar a uno de los 15 lugares por equipos que asistirán a esta justa a fin de conocer las inquietudes de los mismos.

Para Tamara Lechuga, presidenta de la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua, “me parece una propuesta interesante, ya que sería una prueba más dentro del programa olímpico para que los atletas tengan opciones de asistir en esta modalidad”. “Aún falta tiempo y habrá que delimitar todos los requisitos del proceso selectivo”.

Entre tanto, la corredora originaria de Cuauhtémoc, Nallely Mendoza Romero, quien ha tenido experiencia en participaciones de campeonatos nacionales de campo traviesa dijo que: “Considero que la incorporación de esta nueva propuesta es motivante para nosotros los fondistas en Chihuahua y en México, ya que es otra oportunidad de clasificar a JO en equipos mixtos”.

Para el entrenador del equipo de fondistas de la UACH y en ocasiones fungiendo como delegado en eventos nacionales de campo traviesa, José Miguel Solís, externó que: “Beneficiaria directamente a nuestro país y a los chihuahuenses, pues se buscaría una representación de calidad ya que se cuenta con atletas que han participado en eventos internacionales; en Chihuahua hay corredores que por sus cualidades podrían estar considerados y con posibilidades reales”.

Luis Pineda, estadista del atletismo mexicano y conocedor a fondo de todo lo relacionado con el atletismo en México, dijo que”: “La verdad, muy complicado; en México no hay cultura de campo traviesa, además no hay resultados relevantes en esta especialidad”. Y las estadísticas no mienten, pues agregó de manera enfática: “De hecho, México no ha asistido a los últimos campeonatos mundiales de campo traviesa”.

EL DATO

La propuesta es que en los JO de París 2024, se incluya en el atletismo la carrera de campo traviesa por equipos mixto que se no celebra desde los JO de 1924.

