Cometa Diablo: El fenómeno astronómico que podría observarse junto con el eclipse solar

Como seguro ya sabes, este 8 de abril del 2024 habrá un eclipse solar total, el cual podrá observarse claramente desde varias partes de México, por lo que será algo totalmente impresionante e histórico, pues desde 1991 no se había observado uno desde nuestro país, sin embargo, no es el único fenómeno astronómico que ocurrirá en ese mismo mes, pues también podremos observar al Cometa Diablo.

Contrario al eclipse, que podrá verse con mayor facilidad en el norte del país, en estados como Sinaloa, Durango y Coahuila, este cometa podrá observarse desde casi cualquier parte de México, y lo mejor es que no sólo durante un día en específico, sino que estará presente en el cielo por varios días, por lo que seguro tendrás oportunidad de contemplarlo.

¿Qué es el Cometa Diablo?

El nombre oficial del Cometa Diablo es 12P/Pons-Brooks, el cual, según la Gaceta de la UNAM, tiene su origen en sus descubridores quienes fueron el “astrónomo francés Jean´Louis Pons, que lo observó por primera vez en julio de 1812 y el estadounidense William Robert Brooks, quien lo “redescubrió” el 1 de septiembre de 1883”.

Según una entrevista que la UNAM le realizó a René A. Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, este cometa es de tipo Halley, esto quiere decir que cada cierto tiempo pasa por la Tierra, por lo que tienes más de una posibilidad de observarlo. De igual forma, el especialista dio a conocer que este objeto espacial tiene un núcleo que mide cerca de 35 kilómetros, lo que equivaldría al tamaño del Monte Everest.

Foto: Alex Andrews / pexels.com

El 12P/Pons-Brooks es conocido como Cometa Diablo debido a que en uno de sus viajes alrededor de la tierra se le formaron dos “cuernitos”, los que sumados a la estela roja que deja a su paso, se asimilan bastante a la idea de lo que tenemos que es el diablo, por lo que científicos y comunidad en general comenzaron a llamarle de esa forma.

Este hermoso y luminoso cometa será visible en marzo y abril, mes en el que también se podrá observar el eclipse solar total, por lo que puede decirse que en esas fechas se observarán espectáculos astronómicos fascinantes, sin embargo, surge la duda de si ambos se verán exactamente al mismo tiempo, por lo que acá te lo explicamos.

¿El Cometa Diablo podrá verse al mismo tiempo que el eclipse solar total?

Pese a que el Cometa Diablo podrá observarse desde la última semana de marzo, tendrá mayor visibilidad entre el 14 y el 30 de abril, teniendo como punto máximo de luminosidad el 21 de abril, fecha en que se prevé que estará más cerca del sol. Sin embargo, es importante destacar que aunque en algunos puntos se podrá ver fácilmente con binoculares o telescopio, es necesario verlo desde sitios con baja contaminación lumínica.

Debido a las fechas señaladas anteriormente, seguro pudiste observar que el Cometa Diablo y el eclipse solar no ocurrirá al mismo tiempo, sin embargo, las fechas en que ambos fenómenos ocurrirán son similares, por lo que el cielo podría darnos alguna sorpresa.

Foto: Siarhei Nester / pexels.com

Es importante destacar que este cometa no representa ningún peligro, pues según la Gaceta de la UNAM “Aunque no es imposible que los cometas causen daño a la Tierra, la probabilidad de que un objeto de este tipo acabe con la tierra es de 0.037%” por lo que no debes preocuparte, pues su órbita está muy lejos de nuestro planeta.

Este cometa podrá observarse en la siguiente ocasión hasta 2095, por lo que no debes perderte la oportunidad de verlo este 2024, pues vivirás un suceso histórico, debido a que no se ve en los cielos de México desde 1957.