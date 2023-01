Llamarada del Sol que afectó a la Tierra es captada por la NASA

Desde hace algún tiempo se comenzó a hablar de las explosiones solares, un fenómeno que debido a la ración que genera puede provocar afectaciones en diversos rubros tecnológicos del planeta Tierra, pero al igual que el cuento de “Juanito y el lobo” debido a que tanto se mencionó y poco se percibió comenzó a perderse la credibilidad sobre los efectos que del mismo.

Pero fue recientemente que el Sol también le dio la bienvenida al nuevo año con una de estas explosiones provocando incluso apagones en algunas zonas del mundo, por lo que incluso la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) captó el momento de lo sucedió e incluso advirtió de más eventos como este, por lo que aquí te contamos lo que se sabe.

The Sun emitted a strong solar flare on Jan. 9, 2023, peaking at 1:50pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured imagery of the event, which was classified as X1.9. https://t.co/vc9Os1DJct pic.twitter.com/FRhRIlfF0r — NASA Sun & Space (@NASASun) January 9, 2023

Inicia 2023 con llamarada del Sol que afectó a la Tierra

Fue el pasado 5 de enero cuando el Sol emitió una llamarada que alcanzó su punto máximo a las 7:57 de la noche e incluso pudo ser capturara por el Solar Dynamics Observatory perteneciente a la NASA, quien la clasificó como una X1.2, siendo las que se encuentran dentro de la clase X las que emiten destellos más intensos en tanto que los números aportan información de su fuerza.

Siendo 1 el extremo inferior de la escala, por lo que los daños que generó en nuestro planeta no fueron de consideración ya que sólo generó un apagón de radio de onda corta en algunas zonas Australia y el Pacífico Sur ya que pese a que estas llamaradas viajan a la velocidad de la luz, esta fue breve, pues de acuerdo con el exastrónomo Tony Phillips las erupciones fuertes suelen ir acompañadas de eyecciones de masa coronal (CME) de plasma caliente.

Es cuando se dan de esta forma las llamaradas que al ser arrojadas hacia la tierra viajan a velocidades mucho más lentas e incluso tardan un día o más en llegar a su objetivo generando mayores problemas en los sistemas de comunicación, sin que hasta el momento exista alguna manera de evitarlas e incluso existen posibilidades de un incremento en el registro de las mimas.

¿Se pueden predecir a futuro las llamaradas sobre la Tierra?

Si bien las llamaradas del Sol y su efecto sobre la Tierra no es algo que se pueda predecir, lo cierto es que los investigadores de la NASA la actividad solar incrementará a causa del ciclo solar 25, teniendo su punto más alto en el año 2025, momento en el que la mancha solar se encontrará frente a la Tierra, continuando con explosiones en los días posteriores por la rotación del Sol.

Para entonces, dichas llamaradas afectarán las comunicaciones por radio, así como las redes de energía eléctrica, además de las señales de navegación, representando un inminente riesgo para las naves espaciales y los astronautas, por lo que incluso existe una escala para medir la intensidad de una tormenta solar, así como de los efectos que se podrían generar en la Tierra.

A esta lista se suman apagones prolongados, fallos en gran variedad de dispositivos, cadenas de suministros globales y de transporte como el acceso a internet y los sistemas GPS, cuyos fallos estarán relacionados de manera directa con los cables submarinos que distribuyen el internet por el mundo, para lo cual el planeta no se encuentra suficientemente preparado.

