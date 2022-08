Mapa muestra dónde estaban las ciudades hace millones de años; así puedes usarlo

Quizá nunca te has preguntado en qué parte del mundo se encontraba tu ciudad hace millones de años, tal vez porque no sabías que el planeta ha cambiado tanto que no se parece en nada a lo que es ahora.

Pues ahora este mapa interactivo hará que te intereses en la localización de tu ciudad y otras más que quieras en diferentes puntos del tiempo, porque también te deja elegir entre varios lapsos.

En esta ocasión elegimos la Ciudad de México, pero puedes elegir el lugar que quieras y buscar desde hace 20 millones de años, hasta 750 millones, proporcionando una imagen de dónde se estima que la ciudad estaba localizada.

En la imagen de la izquierda nos arroja el punto donde la CDMX se encontraba hace 450 millones de años y estaba bajo el agua. Del lado derecho se puede ver el mapa de hace 240 millones de años en un planeta completamente extraño a lo que conocemos ahora.

Con un punto rojo te indica dónde estaba cada localidad y en este caso los cambios son radicales. Si quieres intentarlo en otras ciudades aquí te dejamos el link.

¿Quién creó este mapa?

El mapa interactivo llamado Ancient Earth fue creado por Ian Webster, investigador especializado en el estudio de los dinosaurios y en conjunto con el paleontólogo Chrostopher R. Scotese, se logró la creación de este interesante mapa.

Gracias a su curiosidad por conocer cómo es que las placas tectónicas se han movido a lo largo de los años, ahora podemos darnos una idea de esta evolución que además de creativa, también es divertida.

