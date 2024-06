Clima de la ciudad y amabilidad de parralenses enamora a "Pache Pache"

Durante este fin de semana, un personaje icónico de Ciudad Juárez, “Pache Pache”, llegó a Hidalgo del Parral. Azucena Zamarripa, conocida como la vendedora más famosa de San Pancho, recorrió varios puntos turísticos de la ciudad y se tomó fotografías con sus seguidores.

Azucena Zamarripa, conocida como “Pache Pache”, llegó el pasado jueves a Parral por una gira de trabajo. Su labor consistió en hacer publicidad a una conocida llantera de Parral.

El evento se desarrolló durante la tarde de este viernes en la colonia Kennedy, donde Azucena Zamarripa animó el local con sus típicas canciones como “La Natasha” y “Pache Pache”.

En el lugar asistieron decenas de personas quienes la buscaron para tomarse fotografías y publicarlas en las redes sociales por ser un personaje tan icónico.

En entrevista para esta Casa Editora, "Pache Pache" manifestó que Parral la tiene enamorada, desde su gente tan amable y hasta el clima, quienes le han demostrado su cariño y amor.

“Estoy maravillada con el clima y la gente hermosa. Me gustó mucho, de hecho me iba a regresar hoy pero me quedé aquí. Mañana vamos a ir a turistear”, dijo.

Añadió que ser tiktoker tiene una gran responsabilidad, desde cómo y qué hablar, señalando que su mayor público es de 25 a 35 años, pero destacó que también la ven niños, por lo que cuida mucho su contenido.

Refirió que mediante las redes sociales ha logrado hacerse viral, por lo que instó a los vendedores a seguir ese legado y a luchar en el internet para vender sus cosas.

