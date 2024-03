¿Tú patrón no te ha dado tus recibos de nómina? Te decimos cómo descargarlos desde el SAT

Los recibos de nómina timbrados por el SAT son un documento esencial a la hora de comprobar tus ingresos; suelen solicitarlo cuando pides un crédito y cuando, por alguna razón, es requerido saber cuánto ganas mensualmente en tu trabajo. Por ello, es indispensable que los trabajadores tengan una manera de corroborar lo que perciben en su pago con lo plasmado en el recibo.

Existen patrones que no entregan dichos recibos a sus colaboradores, la razón no la podemos saber, pero esto no suele ser una buena señal, por lo que en primer instancia lo recomendado es hablar con tu patrón para que este te brinde dichos documentos. En caso de encontrar una negativa total, existe otra manera en la que puedes obtener estos comprobantes y es a través de la página del SAT.

¿Cómo obtengo mis recibos de nómina en la página del SAT?

En el mundo laboral, contar con recibos de nómina timbrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es fundamental. No solo demuestra que tu empleador está cumpliendo con el pago de tu salario, sino que también informa al SAT sobre tus ingresos y deducciones, facilitando así la presentación de tu declaración anual.

Para obtener tus recibos de nómina, sigue estos sencillos pasos en el portal del SAT (sat.gob.mx):

Accede a la página del SAT: Dirígete a sat.gob.mx y haz clic en "Factura electrónica".

Selecciona "Cancela y recupera tus facturas": En el menú desplegable, elige esta opción e inicia sesión con tu RFC y contraseña, además de ingresar el captcha generado.

Consulta tus facturas recibidas: Una vez dentro, haz clic en "Consultar facturas recibidas", recordando que tus recibos de nómina son considerados facturas emitidas por tu patrón a tu nombre.

Selecciona la fecha de emisión: En la nueva página, elige la opción "Buscar por fecha de emisión" y selecciona la fecha de la que necesitas obtener tus recibos de nómina.

Descarga tus recibos: Después de seleccionar la fecha, aparecerán íconos de descarga en la parte lateral izquierda de la página. Haz clic en ellos para descargar tus recibos.

Recuerda que tu recibo de nómina debe contener información detallada sobre tu empleo, datos personales, información sobre tu puesto, salario, ingresos, deducciones, entre otros.

En conclusión, tener acceso y descargar tus recibos de nómina desde el portal del SAT no solo es una práctica conveniente, sino también una responsabilidad que contribuye a la transparencia financiera y al cumplimiento de obligaciones fiscales, por parte tuya y de tu patrón. Al contar con esta documentación respaldada por el organismo tributario, demuestras no solo la veracidad de tus ingresos y deducciones, sino también la garantía de que tu patrón está cumpliendo con las obligaciones legales.

La facilidad de acceder a esta información a través de la plataforma electrónica del SAT simplifica el proceso para los trabajadores, brindándoles una herramienta valiosa para gestionar su historial laboral y prepararse de manera adecuada para sus declaraciones anuales.

Así, al seguir estos pasos simples, puedes asegurarte de tener un registro preciso y completo de tu situación financiera, lo cual resultará beneficioso en el futuro. En última instancia, la descarga de tus recibos de nómina desde el SAT es una práctica que promueve la transparencia, la legalidad y la autenticidad en el ámbito laboral y fiscal.

