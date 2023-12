¿Cómo saber si se está pagando mi crédito Infonavit?

Todos los trabajadores tienen una meta común, lograr hacerse de un patrimonio que le brinde estabilidad a ellos y sus familias, seguro te has preguntado alguna vez si tu jefe está cumpliendo con su parte y depositando lo necesario al Infonavit, especialmente cuando sueñas con ese futuro hogar. ¡Tranquilo, no eres el único!, verificar que tu crédito se encuentre al corriente es más sencillo de lo que piensas, aquí te decimos cómo revisarlo.

En México, el Infonavit juega un papel crucial en el acceso a la vivienda para los trabajadores, pero para poder beneficiarse de sus programas, es esencial que las empresas cumplan con sus obligaciones de aportar al fondo de ahorro. La ley establece claramente que los patrones deben hacer contribuciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en beneficio de sus empleados.

Aquí te ofrecemos algunas pautas para verificar si tu empresa está cumpliendo con esta responsabilidad.

¿Cómo saber si las aportaciones van al corriente?

Para comenzar, es fundamental utilizar el portal de Infonavit. Para ello, debes acceder a tu cuenta en "Mi Cuenta Infonavit" proporcionando tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS). Una vez dentro, selecciona "Mi ahorro" y luego "Resumen de movimientos de mi ahorro". Este proceso te permitirá descargar un archivo PDF que detalla todos los movimientos e ingresos a tu cuenta, revelando si tu empresa realiza las aportaciones correspondientes.

Todos los trabajadores tienen una meta común, lograr hacerse de un patrimonio que le brinde estabilidad a ellos y sus familias. Foto: Archivo | OEM

Otra forma de verificar el estatus de tus aportaciones es revisar tu precalificación. En la sección "Tramitar mi crédito", elige "Precalificación y puntos". Si llevas más de dos meses en tu trabajo, deberías ver cierto movimiento. Si no hay aportaciones, la leyenda "trabajador no tiene las últimas aportaciones registradas" aparecerá en tu pantalla.

¿Qué pasa si el patrón no ha realizado las aportaciones?

Primero que nada debes tomar en cuenta que el portal de Infonavit puede tardar en procesar los pagos, que son bimestrales. Si realizas la búsqueda poco después de cumplir dos meses en tu trabajo, las aportaciones pueden tardar en actualizarse. Sé paciente, ya que a veces el retraso no es culpa del patrón, sino del sistema.

Pero, si después de un tiempo considerable no aparecen las aportaciones, es momento de tomar medidas. lo primero que debes hacer es comunicar tu inconformidad a tu empresa, ya que hay un límite de 15 días de morosidad sin penalización para el patrón. Si la situación persiste durante 45 días, reporta el problema al Infonatel o visita tu Centro de Servicio Infonavit (CTM) más cercano.

En caso de descubrir que tu empresa no está realizando las aportaciones, es crucial actuar rápidamente. Reporta la situación al Infonatel, llamando al 9171 5050 para la Ciudad de México o al 800 008 3900 para el resto del país. También puedes presentar quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o tu Afore.

La importancia de mantener al día tus aportaciones radica en no generar intereses moratorios a tu crédito. No temas reclamar tus derechos, ya que asegurar tu bienestar financiero es esencial. Además, el portal de Infonavit te permite verificar cuánto ha aportado tu patrón al ingresar a "Resumen de Transacciones". Cumplir con estas verificaciones te ayudará a garantizar que tu empleador cumpla con sus responsabilidades y a mantener tus finanzas en orden.

Otras instituciones a las que puedes presentar tu queja es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o incluso tu Afore:

El Afore debes solicitar una petición para que tu empresa responda ante las faltas de pago, así como su respectiva reposición. Si no hay respuesta positiva, la empresa recibirá una sanción. Además no olvides que el trabajador tenga sus aportaciones al corriente es extremadamente importante. No temas reclamar por tus aportaciones, ¡ya que es tu derecho!

¿Cuánto debe aportar mi patrón al Infonavit?

La Ley del Infonavit establece que los patrones deben calcular y pagar el 5% del salario de sus trabajadores al Infonavit. Estas contribuciones se depositan en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los empleados, como parte de los sistemas de ahorro para el retiro.

Este proceso debe realizarse de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes, incluyendo la Ley del Infonavit, la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Para conocer el monto de cuánto ha aportado tu patrón en tu cuenta, debes ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit y elegir la opción "Resumen de Transacciones" pues en este apartado encontrarás la información detallada sobre las aportaciones realizadas por parte de tu patrón actual y los anteriores (si es que has tenido otros empleos formales en el pasado).

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral