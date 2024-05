¡No batalles! Así puedes consultar el teléfono de alguna dependencia de Chihuahua en línea

¿Alguna vez has querido comunicarte con alguna dependencia estatal y no has sabido cómo hacerlo o dónde conseguir el número de teléfono? El Gobierno del Estado de Chihuahua brinda una solución sencilla a este problema a través del Directorio de Servicios Públicos.

Este directorio online ofrece los contactos de las principales oficinas y dependencias estatales, facilitando el acceso a información vital y lo mejor, de una manera muy práctica y sencilla de utilizar, por lo que en cualquier momento puedes acceder a ella y obtener el número institucional de la persona con la que deseas comunicarte. Puedes acceder a él por medio de esta liga: https://app.chihuahua.gob.mx/directorio/

¿Qué dependencias encontrarás?

Entre las dependencias disponibles se encuentran el Centro de Conciliación Laboral, diversos colegios, escuelas y universidades como el Cobach, Conalep, Cecytech, Normal Superior, Utech y UTP, así como comisiones como la Coesvi o Coespris, coordinaciones, el DIF, Fideicomisos, Fiscalía, Institutos como el Ichisal, Ichea, Ichijuv, Icatech, Oficinas de Gobierno del Estado, JCAS, Pensiones y las diversas Secretarías.

¿Cómo utilizarla?

El proceso para utilizar el Directorio de Servicios Públicos es bastante simple:

Escoge la dependencia de la cual necesitas el contacto.

de la cual necesitas el contacto. Especifica la Unidad Administrativa deseada, como la Dirección, Subdirección, comisiones, departamento o área específica.

deseada, como la Dirección, Subdirección, comisiones, departamento o área específica. Selecciona el municipio correspondiente.

Foto: Captura de pantalla / Chihuahua.gob.mx

Opcionalmente, puedes buscar por nombre y apellidos de la persona que necesitas contactar.

de la persona que necesitas contactar. Haz clic en buscar .

. Se mostrarán los resultados en una tabla que incluye el nombre del funcionario, su puesto, la secretaría a la que pertenece, el teléfono y la extensión.

Además, si deseas crear tu propio directorio personalizado, puedes exportar los resultados para acceder a ellos en cualquier momento. Es importante tener en cuenta que aunque el directorio es amplio, es posible que no todos los números estén disponibles.

¡No pierdas más tiempo buscando números de teléfono! Accede al Directorio de Servicios Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua y encuentra la información que necesitas de manera rápida y eficiente.

