¿Consumir miel de abeja es bueno para aliviar las alergias? La ciencia lo revela

La miel es un ingrediente natural que sirve para preparar postres y dulces, también es ideal para endulzar el café o el té. Pero además de eso, es un alimento con grandes propiedades medicinales.

Existen por lo menos 320 diferentes variedades de miel, que varían en color, aroma, sabor, y propiedades dependiendo de la región donde se produzca, el clima y el tipo de abejas que la produzca. Por ejemplo, en Chihuahua y el norte de México existe miel que las abejas hacen a partir del polen de mezquite y otros árboles y plantas de la región.

Salud ¿Cuánto tiempo te protege una vacuna contra el Covid-19? Modelo matemático lo revela

La miel consta de azúcares, diferentes tipos de aminoácidos, vitaminas, minerales, hierro, zinc y compuestos antioxidantes. De ahí su dulzura natural, así como su calidad como alimento y sus propiedades medicinales.

Están probados por la ciencia sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y también sus propiedades como antibiótico. Además en muchas culturas tradicionales se le considera una medicina, de manera que la gente acostumbra usar la miel para tratar la tos, o bien como si fuera pomada se aplica sobre heridas y quemaduras para curar o prevenir infecciones, así como ayudar a la reparación del tejido.

De acuerdo a la Clínica Mayo, estudios científicos han comprobado que la miel es útil para el tratamiento de:

Enfermedad cardiovascular. Los antioxidantes de la miel podrían estar asociados con una reducción en el riesgo de enfermedad cardíaca.

Tos. La miel de eucalipto como la de cítricos y la de labiatae pueden inhibir la tos.

Enfermedad gastrointestinal. La evidencia sugiere que la miel podría ayudar a prevenir trastornos del tubo gastrointestinal, como la diarrea relacionada con la gastroenteritis. La miel también podría ser eficaz como parte de una terapia de rehidratación oral.

Enfermedad neurológica. Las investigaciones sugieren que la miel podría tener beneficios antidepresivos, anticonvulsivos y contra la ansiedad. En algunos estudios, se ha comprobado que la miel ayuda a prevenir los trastornos de la memoria.

Cuidado de la herida. Se ha demostrado que el uso tópico de la miel de tipo médico fomenta la curación de las heridas, sobre todo en el caso de las quemaduras.

Los productos que más vende es la miel y un jarabe que prepara con miel de abeja, propóleo, gordolobo de eucalipto y aceite de orégano / Héctor Dayer / Los productos que más vende es la miel y un jarabe que prepara con miel de abeja, propóleo, gordolobo de eucalipto y aceite de orégano / Foto: Héctor Dayer

¿Y la miel sirve para las alergias?

Pues según diversas fuentes, como Ask the scientists y la misma Clínica Mayo, es posible que la miel sirva para combatir a las alergias, aunque no haya estudios científicos completos que lo demuestren.

Las alergias son una reacción exagerada del sistema inmune, por ejemplo, ante la presencia de partículas como el polen y el polvo. El cuerpo reacciona confundiendo a estos elementos con amenazas e inicia procesos de inflamación.

En teoría, la miel de abeja podría combatir las alergias debido a que contiene polvo y polen de la región en que se produce, pero en bajas cantidades que permitirían al organismo acostumbrarse a esas partículas, sin desatar la reacción alérgica.

Parral Diseñan cuchillo 'inteligente' capaz de detectar el cáncer en segundos

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De cualquier manera, siempre es necesario que consultes a tu médico. Aunque la miel consumida moderadamente tiene efectos totalmente benéficos para la salud.

Por otra parte, hay que decir que la miel no es apta para niños menores de 2 años, ya que puede tener efectos adversos en sus organismos que no están plenamente desarrollados. También podría ser dañina para personas que tienen problemas de diabetes debido a su alto contenido de azúcares.