¿Cuáles son los árboles frutales que se pueden dar en el clima Chihuahua?

Hay muchas personas que piensan que debido al extremo calor y frío que se vive en el estado, aquí no pueden cosecharse semillas, flores, y mucho menos frutas, sin embargo, eso está muy lejos de la realidad, pues lo cierto es que en nuestro estado se dan varias de excelente calidad y con un sabor delicioso.

El clima de Chihuahua es uno de los más extremos del país, pues debido a que prácticamente es un desierto, durante la temporada de primavera y verano hace muchísimo calor, llegando en ocasiones hasta los 40 grados centígrados, mientras en en el otoño y el invierno, el termómetro baja muchísimo ha llegado hasta los -14ºC en algunos sitios de la Sierra.

Lo anterior no detiene de ninguna manera el crecimiento de cientos de árboles en todo el territorio estatal, inclusive los frutales, que han sabido cómo adaptarse al complicado clima que aquí se tiene, tanto así que inclusive Chihuahua es líder en producción de algunas frutas como la manzana.

Te puede interesar: Por qué es necesario que haga frío para el campo chihuahuense

Foto: Hans / pixabay.com

¿Quieres tener un árbol frutal? Estos son los que se dan con el clima extremo de Chihuahua

Como te mencionamos anteriormente, la manzana es uno de los frutos que se da bien en el estado, sin embargo, no es el único, hay muchísimos más que forman parte de la lista como los siguientes:

Frutas ácidas:

Pese a no ser líder en la producción de las frutas ácidas, en Chihuahua crecen bien algunos árboles que suelen darse en climas más tropicales como el limón, la naranja, la toronja, la granada y la cidra, que han sabido adaptarse tan bien a las temperaturas de Chihuahua que son bastante jugosos y de alta calidad.

Es importante destacar que es más común encontrar este tipo de frutos en algunas áreas del estado que tienen su propio subclima tropical, tal es el caso de Batopilas y la comunidad de Orinda en el municipio de Rosales, donde a veces se dan hasta mangos y papayas.

Leer también: Orinda: La comunidad de Chihuahua donde crecen frutas tropicales casi todo el año

Foto: ROMAN ODINTSOV / pexels.com

Frutas semiácidas:

En Chihuahua hay una gran cantidad de frutas semiácidas que se dan sin mayor problema, pues la mayoría de ellas suelen crecer en ambientes bastante calurosos como los que hay aquí, además de ello, hay algunas que están acostumbradas al clima seco e incluso pueden soportar algunas heladas leves, sin embargo, en ocasiones, las temperaturas bajas muy extremas podrían dañarlas.

Pese a que aguantan muy bien el calor y les gusta mucho el sol, es importante tenerlas con sombrita para que los frutos no se quemen y maduren bien. Pero eso no es todo, si no que los frutos que te mencionaremos a continuación, son muy resistentes a la sequía, las frutas semiácidas que se dan en Chihuahua son: mandarina, persimonio, chabacanos, duraznos, tejocote, y membrillo.

El último en mención es bastante popular en el estado, y es en el mes de septiembre cuando da sus deliciosos frutos, los cuales se usan sobre todo para hacer dulces, ates y cajetas. Estos árboles se pueden encontrar frecuentemente en Aldama donde se produce el 10% de la cosecha y en Allende, donde se cosecha el otro 90 por ciento.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: flockine / pixabay.com

Frutas neutras:

Como bien es sabido, Chihuahua lidera la producción de nuez en todo el país por lo que es casi obvio decir que los nogales crecen perfectamente con el clima que hay en el estado, sin embargo, este árbol no es para todos, puesto que absorbe muchísima agua y no es lo ideal para la intensa sequía que se vive en el estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pero eso no es todo, sino que en el estado también existe otro árbol que puede dar semillas deliciosas, tal es el caso del almendro, el cual suele crecer en climas muy calurosos y secos, que tienen veranos bastante largos y con mucho sol, tal cual como ocurre en Chihuahua, y lo mejor es que resisten muy bien las heladas.

Chihuahua Reto para productores: reconversión de cultivos, una opción ante la sequía

Foto: Kafeel Ahmed / pexels.com

Frutas dulces:

Por último se encuentran las frutas dulces como las peras, los nísperos, los ciruelos, las uvas y las manzanas, sin embargo, cabe destacar que estas dos últimas pueden identificarse también como ácidas, dependiendo de la variedad a la que pertenezcan.

Estas frutas crecen sin ningún problema bajo el frío y el calor intenso de Chihuahua pues la temperatura óptima para su desarrollo va desde los -10 grados centígrados en invierno hasta los 30ºC en verano, además de que no necesitan una cantidad exagerada de agua.

Gracias a que el clima del estado les permite convertirse en frutos deliciosos y de gran calidad, es que Chihuahua es uno de los líderes a nivel nacional en la producción de manzana y otro tipo de frutas de esta misma variedad.