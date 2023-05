Desde "¿te mandas solo?" hasta "si lo encuentro ¿qué?": Frases más comunes de madres mexicanas

Si hay algo que distingue a una madre mexicana, son ese conjunto de “frases célebres, folklóricas” utilizadas, sí aceptémoslo, en su mayoría para regañar u ordenar algo. Al parecer sus sabios conocimientos se han transmitido de generación en generación; frases con mucho humor, sarcasmo y una pizca de ironía que nos remontan a la infancia.

¿Quién dijo que educar es un tarea fácil? Sin duda alguna, las madres mexicanas lo han sabido hacer y ¡muy bien! En esta ocasión hemos hecho un listado de frases típicas de una madre mexicana, para rendir un pequeño homenaje a esos seres maravillosos que han enseñado con su particular humor grandes lecciones de vida, porque al final ¡madre solo hay una!

Madre mexicana que se respeta ha dicho:

¡Porque soy tu madre y punto! No hay cabida a discutir ni a “repelar”, te callas y punto final.

No hay cabida a discutir ni a “repelar”, te callas y punto final. O sea que si tus amigo s se tiran de un puente, ¿tú también? Para promover la autonomía y no andar de borrego.

Para promover la autonomía y no andar de borrego. ¿Qué crees que nací ayer? Hace alusión a su pleno conocimiento sobre tus acciones.

Hace alusión a su pleno conocimiento sobre tus acciones. Y si lo encuentro ¿qué te hago? Cuidadito con no buscar bien que si lo encuentra ella, para qué te cuento…

Cuidadito con no buscar bien que si lo encuentra ella, para qué te cuento… Aquí no es hotel. Para recordarte que no puedes llegar a la hora que se te antoje escuincle.

Para recordarte que no puedes llegar a la hora que se te antoje escuincle. ¿Crees que me chupo el dedo? Tu madre te conoce y sabe que estás mintiendo, es otra de las frases típicas de una madre mexicana.

El amor de mamá es infinito. Foto: Pixabay

Te voy a lavar la boca con jabón. Típica amenaza por decir palabrotas.

Típica amenaza por decir palabrotas. ¿Qué no tienes casa? Para fomentar la convivencia en el hogar.

Para fomentar la ¿Qué, te mandas solo? En esta casa no haces lo que tu quieras mijito.

En esta casa no haces lo que tu quieras mijito. Ya tendrás a tus hijos. Cuando seas padre ¡verás lo que es bueno!

Cuando seas padre ¡verás lo que es bueno! No me voltees los ojos. No te atrevas que es la peor de las ofensas.

No te atrevas que es la peor de las ofensas. ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Es pregunta capciosa.

Es pregunta capciosa. Mientras vivas en esta casa, haces lo que yo te diga. Cuando tengas tu casa podrás hacer lo que quieras, ahora sigues las reglas porque las sigues.

Cuando tengas tu casa podrás hacer lo que quieras, ahora sigues las reglas porque las sigues. No se dice qué, se dice mande. Los buenos modales ¡antes que todo!

Los buenos modales ¡antes que todo! ¿Qué a tus amigos no los quieren en su casa? Traducción: ya dile a tus amigos que se vayan, que ya estuvieron enchichando mucho tiempo.

Traducción: ya dile a tus amigos que se vayan, que ya estuvieron enchichando mucho tiempo. Me tienes con el Jesús en la boca. No has dado señales de vida, lo que provoca que tu madre invoque a Dios.

No has dado señales de vida, lo que provoca que tu madre invoque a Dios. Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver. ¡La que te espera!

¡La que te espera! Me vas a sacar canas verdes. Pórtate bien, que estas acabando con su paciencia.

Pórtate bien, que estas acabando con su paciencia. ¡Haz lo que tú quieras! Significa totalmente lo contrario.

Significa totalmente lo contrario. ¿Estoy pintada o que? No la ignores que mamá se enoja.

No la ignores que mamá se enoja. ¿Qué crees que soy tu sirvienta? Recoge tus cosas y limpia, no hay de otra.

Recoge tus cosas y limpia, no hay de otra. Un día me vas a matar de un coraje. Te estas pasando de la raya.

Te estas pasando de la raya. ¿Qué te cuesta avisar? Para eso está el teléfono.

Para eso está el teléfono. ¿Quieres que te de una razón para llorar? No te hagas que no es para tanto.

No te hagas que no es para tanto. ¿Y mi beso? Pero eso sí, el cariño que nos brindan nunca falta.

¿Reconoces alguna en tu mamá? madre mexicana que se respeta las ha dicho en algún momento conveniente, y es que como el amor de madre no hay dos, si tienes la fortuna de conservar a tu mamá, atesora estos momentos que en un futuro no muy lejano se convertirán en recuerdos memorables.

Otras frases célebres de las madrecitas mexicanas:

Ese es el ejemplo que le das a tus hermanos.

Hasta las doce en punto y ni un minuto más.

¡Ustedes me van a volver loca!

¿Te lo acabas? ¿O te lo meto con embudo?

Anda pregúntale primero a tu papá, a ver qué te dice .

Una cosa es libertad y otra libertinaje

Te he dicho como mil veces lo mismo.

Todo te entra por una oreja y te sale por la otra.

El flojo trabaja dos veces.

¡Que sea la última vez!

Los voy a amarrar barriga con barriga si siguen peleando.

Cuando tú vas de ida, yo ya voy de regreso.

Bájale el volumen, que te vas a quedar sordo.

No sales sino limpias tu cuarto.

Esto me va a doler más a mí que a ti.

Y por último, te compartimos unas señales inequívocas que fuiste criado por una madre mexicana:

De tu madre mexicana aprendiste que “no se dice qué, se dice mande”:Probablemente una de las frases más repetidas por generaciones de madres mexicanas. Bien puede decirse en tono sutil, exigente o ser seguida de un coscorrón. Es responsable de una de las muletillas más arraigadas en nuestra cultura.

Sabes que tu buena conducta está siendo evaluada… por seres sobrenaturales. Los Reyes Magos, Santa Claus, el ratón de los dientes y demás entes paranormales siempre están observándote, SIEMPRE. No importa si falta medio año para las fiestas de Navidad o si ya terminaste de mudar dientes. Y sí eso no fuera suficiente, siempre tenemos al Coco que, aunque nadie tiene muy claro qué o quién es, desquita su ira contra los niños que no se quieren ir a dormir.

Aprendiste lo importante que es terminarse la sopa: Porque si no te terminas la sopa: no te levantas de la mesa, no hay postre, no sales a jugar, no hay tele, no vas a casa de tus primos, no hay regalo de cumpleaños y, para acabarla de chingar, no vienen los Reyes Magos. A esa tortura súmenle el recordatorio constante de los miles de niños que se están muriendo de hambre alrededor del mundo y que darían lo que fuera por tener tu sopa.

Aprendiste que a veces es necesario insultarte a ti mismo para enfatizar tu enojo: Esta es una consecuencia del florido lenguaje mexicano y su costumbre de darle un carácter de comodín a la palabra madre. No hay madre mexicana enojada a la que no se le escape un eventual ¡Hijo de la chin...! al calor de una discusión. Ante esta situación evita reírte… sólo atizarás el fuego.

Desarrollaste un miedo irracional al señor de la basura: Por lo menos una vez tu mamá te ofreció como regalo al señor de la basura, o al señor del gas o a cualquier inocente prestador de servicios con la fabulosa frase “¿Verdad que usted se lleva a los niños que se portan mal?”, con el consecuente regocijo de dicho personaje que siempre responde afirmativamente. ¿Cuántas ofrendas de niños malcriados no recibirá el señor de la basura en su tránsito diario por la ciudad?

Aprendiste a definir tu casa por todo lo que no es: Porque no es hotel, no es bar, no es restaurante (y te comes lo que hay) y no es un centro social. Después de todo “no te mandas solo”, “a esta casa me la respetas” y “ya harás lo que se te pegue la gana cuando tengas tu propia casa”… “y ya no quiero tener a tus amigos aquí todo el santo día ¿qué no los quieren en su casa?”

Aprendiste a curar miles de malestares con pocos recursos: No hay mal que no sucumba ante el poder del té de manzanilla, el té de bugambilia, la sal de uvas, el bicarbonato, el árnica, el mezcal, el VapoRub, un hilito rojo o la combinación de dos, tres, o todos estos elementos. Si todo falla, siempre está el “cajón de las medicinas”.

El ingenio de la madres es infinito, pero el de las madres mexicanas, es otro nivel. Foto: Cuartoscuro

Aprendiste quebrados antes de tus clases de matemáticas en la escuela: A todos nos ha tocado recibir una letanía que involucra los famosos “ocho cuartos”, cuyo verdadero significado y relevancia matemática parece ser dominio exclusivo de las jefas. Los ocho cuartos sirven para contrastar todo lo que, para tu mamá, son artes obscuras e indignas del espíritu humano. Qué fiesta ni que ocho cuartos, qué novia ni que ocho cuartos, qué cerveza ni que ocho cuartos, qué nintendo ni que ocho cuartos y así.

Alguna vez te mandaron por una ramita de tenme acá: No sé si las mamás modernas sigan aplicando esta finísima frase, pero a mí si me mandaron en muchas ocasiones por la dichosa ramita (siempre en resguardo de abuelos, tíos o algún otro familiar). El objetivo es deshacerse del chamaco por un rato sin que este se de cuenta que su ausencia es requerida. La operación resulta exitosa mientras el niño no repare en que nunca nadie le da la ramita.

Gracias a tu madre mexicana, sabes remedios para enfermedades que no entiendes: Sabes que el mal de ojo se evita con una prenda roja o con un ojo de venado, el espanto se cura con una limpia y es muy posible que alguna de tus abuelas te haya curado de empacho jalándote endemoniadamente la piel de la espalda. Que qué es el mal de ojo… eso sí que es un misterio.

Sabes darle la vuelta a la tortilla: Voltear tortillas en un comal no es tarea fácil; implica destreza, valor, rapidez y determinación. Si muchos mexicanos lo hacen ver como si fuera cualquier cosa es porque, pese a las quemadas y reticencias, fueron bien entrenados.

Aprendiste a valorar todos los sacrificios e historias que tu mamá hizo por ti para hacerte una persona de bien y de provecho. Después de todo… “¿Quién te va a querer como te quiere tu madre?”

Y no importa en qué momento de tu vida leas estas frases, es seguro que al hacerlo te llevarán a tu refugio seguro, tu mamá, ámala, hónrala y respetala, que nunca pase desapercibido lo importante que ella es para ti, y, si a veces no la comprendes, no te preocupes, un día tendrás hijos y todo tendrá sentido. ¡Feliz día de las Madres!

Nota original en El Sol de Parral