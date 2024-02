Brujas o rodadoras, las plantas de desierto que se ven en las carreteras de Chihuahua

Durante los meses de febrero y marzo es común que se presenten fuertes vientos en el territorio estatal, lo que provoca tolvaneras en las calles y carreteras, además, las "brujas" o plantas rodadoras, inundan el paisaje, arrastradas por las fuertes ráfgas de viento, poniendo en riesgo a los conductores.

Las brujas también son un símbolo de las películas western, pues son frecuentemente utilizadas para adornar los paisajes desérticos, haciendo alusión a lugares vacíos o par anunciar que se aproxima una batalla entre dos vaqueros. Aquí te decimos qué son las brujas o plantas rodadoras.

La estepicursor, conocida en varias partes del mundo con diferentes nombres, como rodadora, brujas, cardo ruso o planta rodadora, no se refiere a una planta específica. En realidad, es una parte de la estructura de una variedad de especies, lo que significa que varias plantas pueden llegar a ser estepicursor.

Un estepicursor es la parte de una planta que cuando está madura y seca, se desprende de su raíz o tallo y rueda debido a la fuerza del viento. Algunas plantas se sueltan enteras, sin importar sus raíces; pero otras solo sueltan una parte, como un fruto vacío o una flor, según explica el libro A Textbook of Botany for Colleges.

En ecosistemas secos y desérticos, las plantas rodadoras xerófitas son más comunes, ya que pueden moverse libremente por el viento y el espacio abierto sin encontrar muchos obstáculos. La planta rodadora solo tiene vivo su sistema vascular principal y sus raíces; el resto de sus tejidos están muertos.

Rodar: su forma de esparcir las semillas

El estepicursor rueda porque el viento ayuda a multiplicarse. Al estar maduras y secas, se pueden desprender por el tallo y rodar por extensos territorios. A veces llevan la raíz consigo. Al rodar, van soltando en algunos casos semillas y esporas, y en otros, trozos de la planta que podrán brotar en algún momento al tocar el agua. La planta rodadora se va reduciendo a medida que avanza porque va dejando partes.

Son plantas pequeñas, básicamente porque son de ciclo anual, lo que significa que nacen, florecen y mueren en el lapso de un año.

Las plantas rodadoras reparten semillas, pero no solo las plantas con semillas usan esta estrategia; según el Dispersal of an Invasive Tumbleweed, otras especies también se convierten en plantas rodadoras, y algunos hongos que parecen pelotas esponjosas, como el pedo de lobo, que, al secarse, se sueltan de sus bases y se desplazan de forma parecida por el viento, esparciendo las esporas por donde pasan. Se han encontrado estepicursores en los siguientes grupos de plantas:

Amaranthaceae

Amaryllidaceae

Asphodelaceae

Asteraceae

Asteroideae

Brassicaceae

Boraginaceae

Caryophyllaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Poaceae

Su origen y cómo llegaron a América

A pesar de que son muy conocidas en la parte norte de México, las rodadoras no son originarias del continente americano. Varias especies del género Kali, que son plantas rodadoras anuales, pertenecen a la familia Amaranthaceae y se piensa que son originarias de Eurasia.

Según un artículo publicado en el sitio web Conogasi, de la Universidad Autónoma de México, existen diferentes especies, como la Salsola kali ssp tragus, Salsola tragus y Salsola ibérica, que su origen se encuentra en el sur de Rusia, donde habitan en ecosistemas llamados estepas. Las estepas rusas son lugares áridos que se asemejan en cierto modo a los desiertos de Norteamérica y México, pero con frío. Las estepas se distinguen por ser grandes zonas de terreno con hierbas cortas y arbustos, sin grandes plantas como pinos, encinos o cualquier otro árbol. Esto permite que las plantas rodantes, y también sus semillas, se muevan fácilmente al ser empujadas por el aire, ya que en estas áreas es frecuente que los vientos sean muy fuertes.

El artículo explica que, de acuerdo con los registros del botánico de Estados Unidos Lyster Hoxie Dewey, entre 1873 y 1874, un envío de semillas de linaza había arribado a las costas de Estados Unidos desde el Viejo Continente, con rumbo a Dakota del Sur. En ese entonces, nadie imaginaba que, junto con la linaza, el envío traía semillas de planta rodante, lo que marcaría el comienzo de su invasión.

Con el transcurso de los años, las condiciones ambientales fueron favorables para que esta planta atravesara con gran soltura las dunas y se transformara poco a poco en el omnipresente habitante vegetal de los desiertos norteamericanos.

Hoy en día las plantas rodantes se distribuyen por gran parte de Estados Unidos, no solo en desiertos, también en zonas agrícolas, carreteras y otros lugares que no tienen obstáculos o vegetación que les bloquee el paso.

Se puede encontrar muchísimos países, como Afganistán, Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Egipto, Grecia, Hawaii, Hungría, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Líbano, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, Sudáfrica y Turquía.