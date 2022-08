¿Cómo salvar a las abejas? Científicos buscan reemplazar pesticidas con ayuda de las hormigas

Es probable que en alguna ocasión hayas escuchado que las abejas son el ser vivo más importante en la Tierra, lo cual en un principio puede sonar exagero, pero lo cierto es que estos pequeños insectos cumplen un rol indispensable para mantener el equilibrio en la naturaleza al ser los principales polinizadores, por lo que de ellas depende la supervivencia de muchas especies vegetales alrededor del mundo.

Los polinizadores son los encargados de recoger el polen de las flores y esparcirlo, permitiendo que las plantas, incluidos muchos cultivos de los que el ser humano depende, se reproduzcan. Algunas especies polinizadoras son aves y murciélagos pero los más comunes son los insectos, y entre ellos, las abejas.

Las abejas recogen el polen de las flores y lo esparcen, permitiendo que las plantas se reproduzcan. Foto: Archivo | El Sol de México

Lamentablemente, la población de abejas en el mundo ha disminuido debido a la pérdida de hábitat, las prácticas agrícolas intensivas, los cambios en los patrones climáticos y sobre todo, el uso excesivo de productos agroquímicos como los pesticidas, lo cual supone una amenaza no solo para el ecosistema, sino también para el sustento de los seres humanos.

Las abejas están en peligro de extinción por los pesticidas

De acuerdo a un estudio científico publicado en el portal; frontiersin.org, los pesticidas industriales utilizados de manera intensiva, ocasionan un daño irreversible en el sistema nervioso de las abejas, afectando la capacidad de los animales para volar en línea recta, lo que les dificulta buscar comida y su supervivencia podría estar en riesgo.

Además de causar enfermedades como el cáncer a los seres humanos, los pesticidas provocan un daño irreversible en el cerebro de las abejas. Foto: Archivo | OEM

"Los insecticidas de uso común como el sulfoxaflor y el neonicotinoide imidacloprid, pueden afectar profundamente el comportamiento visual de las abejas”, explica la doctora Rachel H. Parkinson, académica de la Universidad de Oxford.

Incluso, se ha podido determinar que las abejas que estuvieron expuestas a pesticidas tienen proporciones más altas de células muertas en sus cerebros, lo que implicaría que están sufriendo daño cerebrales debido a los químicos en aerosol.

Afortunadamente, no todo está perdido, ya que recientemente los investigadores han descubierto nuevos métodos de agricultura sostenible que podrían salvar a las abejas y uno de ellos involucra el uso de otro insecto; las hormigas, quienes podrían proteger los cultivos de plagas invasoras con la misma eficacia que los pesticidas.

Las hormigas pueden salvar a las abejas de los pesticidas

Un nuevo estudio ha descubierto que muchas especies de hormigas tienen una eficacia similar o incluso superior al uso de los pesticidas a la hora de eliminar plagas en los cultivos. La información publicada originalmente en Journal Proceedings of Royal Society, afirma que incluso, sería posible poner en práctica este nuevo método a costos más bajos.

Mediante la observación de diferentes especies de hormigas, los científicos descubrieron que 26 de ellas podrían representar una "esperanza" en la lucha contra las plagas, ya que además de atacar a los invasores como las orugas, sus intrincados túneles permiten ventilar el suelo, y ayudan a las plantas a absorber mejor el oxígeno.

Así mismo, a pesar de que las hormigas también podrían causar algún daño a los cultivos, ya que protegen a criaturas como los pulgones y las moscas blancas, estos peligros pueden compensarse mediante prácticas de gestión respetuosas con el medio ambiente, como sembrar fuentes alternativas de azúcar para que sean consumidas por las hormigas.

