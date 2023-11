Efectos de El Niño durarán hasta abril de 2024; así será el invierno en Chihuahua

Este año vivimos lo que los científicos atmosféricos y meteorólogos llaman “El Niño fuerte”. Este es un fenómeno que involucra tanto a los vientos como a las aguas oceánicas impactando profundamente en el clima a nivel mundial, que se manifestó en forma de un verano más seco de lo esperado en Chihuahua, mientras que en el Pacífico causó un crecimiento anormalmente rápido del Huracán Otis. Además se espera que este año

El Fenómeno de El Niño es un evento climático y oceanográfico que ocurre de manera periódica en el Océano Pacífico. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en la región central y oriental del Pacífico ecuatorial. Aunque su nombre completo es El Niño Oscilación del Sur (ENOS), comúnmente se le conoce como El Niño.

El Niño fuerte

Este fenómeno fue descubierto por pescadores de Perú, se llama El Niño porque aparece cerca de la Navidad, como la presencia de aguas cálidas de la costa oeste de América del Sur. Pero este año 2023 las aguas frente a la costa de Perú ya estaban más cálidas de lo normal desde el mes de junio.

Y desde abril, el Gobierno de México informó que la costa del Pacífico en Sudamérica presentaba “el desarrollo de El Niño Costero, el cual es un evento local con efectos que se pueden presentar en países como Perú, Ecuador y Chile”. Por lo que quedó claro que este año este fenómeno climatológico venía potente, y se le consideró como “El Niño” fuerte.

Ahora, un reciente reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anuncia que este El Niño fuerte se prolongará hasta el inicio de la primavera del 2024.

“Se espera que El Niño dure al menos hasta abril de 2024. Se espera que impulse el aumento de la temperatura y exacerbe los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como olas de calor, inundaciones y sequías”.

El Niño is expected to last until at least April 2024. It is expected to fuel temperature increases and exacerbate extreme weather and climate-events, like heatwaves, floods and droughts.

New WMO Updatehttps://t.co/l5VJXkRf5K#StateofClimate #EarlyWarningsForAll pic.twitter.com/PnagiJVUQU — World Meteorological Organization (@WMO) November 8, 2023

Sus efectos en Chihuahua

La Organización especifica que este fenómeno tiene 90% de probabilidades de perdurar hasta abril, por lo que es probable que siga causando climas extremos en diversas regiones del mundo, incluyendo por supuesto Chihuahua.



De esta manera, está pronosticado que, en el norte de México, cause un invierno especialmente frío, con temperaturas más bajas de lo normal. Pero a pesar de que este frío anómalo podría traer nevadas. También se pronostica un clima más seco durante los próximos meses, lo cual es pésima noticia dadas las condiciones de sequía.

Cabe señalar, que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) fue creada en 1950 como parte de la ONU, y busca asegurar y facilitar la cooperación entre los servicios meteorológicos de los diferentes países, unificando criterios y facilitando la comunicación, para prevenir y paliar los efectos de desastres climáticos.