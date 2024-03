Frentes fríos 2023-2024: ¿Cuántos faltan y cuándo se terminan?

No, aún no es tiempo de guardar los abrigos y las cobijas, a pesar de que ya entró la primavera y el verano ya no está tan lejos aún faltan un par de frentes fríos que llegarán para no dejar asentarse el calor del todo.

La primavera llegó adelantada el día 19 de marzo, sin embargo, el frío no ha bajado mucho, aunque hay días más calurosos que otros apenas entrando la estación se reportaron caídas de nieve en algunos lugares de Chihuahua.

Por esto, para que estés prevenido ante las inclemencias del clima, en especial uno tan cambiante como el de Chihuahua, te explicaremos cuántos frentes fríos faltan y hasta cuándo terminarán.

Chihuahua Frente Frío 43 y vaguada polar podrían dejar un helado inicio de abril en Chihuahua

Desde el inicio de la temporada invernal del 2023-2024 el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado 56 frentes fríos durante esta misma, sorpresivamente estos iniciaron desde el mes de agosto del año pasado, donde se observó 1.

Al momento, se han observado un total de 42 frentes fríos durante la temporada desde agosto hasta este mes de marzo que está por terminar. El último entró hace apenas unos días y se mantiene afectando a gran parte de la República Mexicana.

Así va el conteo de los frentes fríos de esta temporada / Foto: SMN

Con esto se menciona que faltarían unos 14 frentes fríos en esta temporada, quizás menos o más pues durante algunos meses se han observado menos o más de los que se tienen pronosticados, como en marzo que se esperaban 7 y se observaron 4, pero esta noviembre donde se esperaban 5 y llegaron 6. El punto es que el número varía pero deberían ser cerca de 14.

Sobre la extensión de estos, se espera que haya todavía hasta mayo, donde se esperan 4 frentes fríos, mientras que en el mes de abril se esperan 6. Lo anterior según datos de la página del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Próximo Frente Frío

El frente frío número 43 llega justamente en la tarde noche de este 31 de marzo, así lo dio a conocer el pronóstico del SNM, mencionando que este entrará justo por el Noroeste del país, asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro polar, condiciones que darán origen a la Novena tormenta invernal de la temporada.

Con este pronóstico se espera también la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua y vientos con rachas de 80 a 100 km/h y tolvaneras en los estados mencionados y Durango.

Estas bajas temperaturas se mantendrán por lo menos hasta el día martes 2 de marzo. Por lo que no es conveniente guardar tus cobijas. Mejor toma precauciones en caso de fríos que puedan causar problemas, sobre todo para los infantes o adultos mayores.