¿Hay más vida en el universo? Descubren señal de radio proveniente de un planeta muy parecido a la Tierra

¿Eres de los que piensan que hay vida fuera de nuestro planeta? Pues no suena tan descabellado. La tecnología cada vez avanza más y las incógnitas sobre la existencia de otros seres continúa siendo un misterio.

Sin embargo, científicos e investigadores estudian la probabilidad de vida en alguna parte del universo y esto ya empezó a rendir frutos.

Al suroeste de China se ubica un radiotelescopio con el que se utiliza para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, esto con una banda estrecha de radio, que es empleada a través de las comunicaciones con métodos electromagnéticos en los seres humanos.

Una clave importante en esta investigación es que la emisión de señales no son producidas por algún tipo de proceso astrofísico, sino que estás tienen que ser detectadas por medio de transmisiones intencionales o por medio de una fuga que se lleve a cabo en la misma y quienes realizaban esta investigación se llevaron una sorpresa.

Se realizó el análisis de 33 sistemas planetarios, de ellos se encuentran 29 planetas que pudieran albergar vida / Foto: Cortesía | Pexels

Señal a 473 años de luz en la Tierra

Los científicos se llevaron la sorpresa al detectar una señal de radio que estuvo en función durante 20 minutos.

Lo que más ha llamado la atención sobre el hallazgo es que la recepción del telescopio tienen 19 divisiones y solo una de estas apuntaba al sistema Kleper-438, que se localiza a unos 473 años de luz en la Tierra, esto de acuerdo a los astrónomos estadounidenses y chinos.

Por medio del telescopio Fast se realizó el análisis de 33 sistemas planetarios, de ellos se encuentran 29 planetas que pudieran albergar vida y cinco de ellos se localizan en una zona transicional de la Tierra, lo que quiere decir que efectivamente si hay observadores alienígenas que observan y buscan contacto con más razas o solo observa como nosotros el sistema solar. Astronomers have detected a fast radio burst, or FRB — an intensely strong burst of radio waves of unknown astrophysical origin. "There are not many things in the universe that emit strictly periodic signals," says Daniele Michilli, a postdoc in @MITKavli https://t.co/bEZeeLGQQD pic.twitter.com/1PEx9VNmQk — MIT Science (@ScienceMIT) July 13, 2022

La señal de radio se registró desde el sistema Kleper-438 en la constelación Lyra donde hay un planeta llamado Kleper-438b, que según estimaciones de los astrónomos es muy similar a nuestro planeta pese a que se encuentra inmensamente lejos de la humanidad.

Los investigadores de la Universidad de Beijing y de California concluyeron que la señal fue calificada como inteligencia extraterrestre y se descartaron que fueran sonidos artificiales de satélites.