Impermeabilizante rojo o blanco ¿cuál es mejor para el clima de Chihuahua?

Si bien en Chihuahua no llueve con frecuencia, cuando llueve, llueve en serio. Y no es raro que fuertes tormentas nos tomen por sorpresa dejando goteras y escurrimientos en techos y paredes. Si eres de los precavidos que van a impermeabilizar con tiempo, quizá quieras saber cuál es el material adecuado para el clima particular de Chihuahua.

Un aspecto al que tenemos que prestar atención cuando vamos a impermeabilizar es la elección del color del material que usaremos, ya que puede ser un factor crucial, especialmente en regiones con climas extremos como Chihuahua.

Hasta fechas recientes, lo más común es que los techos fueran cubiertos chapopote negro, que se puede cubrir parcialmente con grava. Pero este color no es el ideal. Ya que absorbe demasiado calor del sol, causando que las casas se calienten más y acelerando el deterioro del impermeabilizado.

Sin embargo, en la actualidad contamos con otros materiales más eficientes a la hora de proteger nuestras viviendas de las inclemencias del tiempo. Entre ellos, los más frecuentes es uno color rojo o terracota, y otro plateado y blanquecino.Así que la pregunta que muchos se hacen es: ¿es mejor el impermeabilizante rojo o blanco para este clima soleado y árido?

¿Impermeabilizante blanco o rojo?

La respuesta puede sorprender a algunos. Si bien es cierto que el impermeabilizante rojo tiene la capacidad de retener el calor y mantener los espacios interiores más cálidos durante los meses fríos, el blanco presenta una ventaja significativa en lugares como Chihuahua, donde el sol es constante y abrasador.

El color blanco refleja una gran parte de la radiación solar, lo que ayuda a mantener las superficies más frescas y reduce la carga térmica dentro de los hogares. Esto significa que, incluso en los días más calurosos, el interior de una vivienda con impermeabilizante blanco tiende a sentirse más fresco y confortable en comparación con aquellos con impermeabilizante rojo.

Esta característica se vuelve especialmente relevante en un clima como el de Chihuahua, donde las temperaturas altas son una constante durante gran parte del año. Al optar por el impermeabilizante blanco, los residentes pueden disfrutar de un ambiente más fresco en sus hogares y potencialmente reducir el uso de aire acondicionado, lo que a su vez contribuye a un menor consumo de energía y costos asociados.

Si bien es cierto que el impermeabilizante rojo puede ser una opción preferida para aquellos que buscan retener el calor en climas más fríos, como por ejemplo, lugares de la Sierra Tarahumara, que suelen presentar temperaturas más frescas. Mientras que en lugares soleados como Chihuahua capital, Ojinaga o las ciudades del centro-sur del estado, el blanco se presenta como la elección más adecuada para garantizar un ambiente fresco y confortable en el hogar.

Así que, al momento de elegir el color del impermeabilizante para su hogar en Chihuahua, considere las características únicas del clima local y opte por el blanco para disfrutar de un ambiente más fresco y confortable durante la mayor parte del año.