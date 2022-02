iOS estrena emoji de hombre embarazado en nueva actualización

Los emojis son una herramienta que nos ayuda a representar nuestro estado de ánimo y el sentimiento con el que expresamos un mensaje. Y ahora que buscamos una sociedad más incluyente, los emoticonos también se actualizan: ya existe uno de un hombre embarazado.

TAMBIÉN HAY EMOJI DE PERSONA NO BINARIA

➡ Esta es la nueva reacción en Facebook y te decimos cómo tenerla

De acuerdo al sitio especializado Emojipedia, entre las novedades que el sistema operativo iOS 15.4 beta, de Apple, le ofrece a sus usuarios se encuentra una serie de nuevos emojis para enriquecer y dar color a nuestras conversaciones.

Entre ellos se encuentran una carita derritiéndose, una carita haciendo un saludo militar, así como una carita conmovida aguantándose las lágrimas. También podemos encontrar un par de manos formando un corazón, una mano apuntando al usuario, una lámina de rayos X, y una bola disco.

En el terreno de la multiculturalidad y la diversidad, se incluyen 25 variedades de saludo de mano con variaciones en el tono de piel.

Pero lo que más ha llamado la atención es la incorporación de los emoticonos de un hombre embarazado y una persona embarazada no binaria. Igualmente se añadió el gráfico de una persona de género indefinido con corona.

New emojis in iOS 15.4 beta https://t.co/BANvmer69K pic.twitter.com/uEDMEpnQWK — Emojipedia (@Emojipedia) January 27, 2022

GENERAN DIVERSAS REACCIONES

La decisión de incluir los emojis fue tomada por Unicode Consortium, un organismo industrial sin ánimo de lucro que regula la forma en que se muestran los caracteres en línea, incluida la publicación de nuevos emojis.Jeremy Burge, el fundador de la Emojipedia que participa en algunas reuniones de Unicode, escribió en el blog del sitio que los nuevos símbolos reflejan que "el embarazo es posible para algunos hombres transgénero y personas no binarias”.

Respecto al emoticono de hombre embarazado, Emojipedia indica que también puede ser empleado con humor: “A veces se utiliza en broma para representar la sensación de estar demasiado lleno después de comer en exceso, como en un ‘bebé de comida’”.

They're in there too! https://t.co/BANvme9vic pic.twitter.com/whCMxVzoxf — Emojipedia (@Emojipedia) January 28, 2022

No es la primera vez que Apple introduce emoticonos de género neutro. En 2020, la empresa estrenó un emoji de un Santa Claus sexualmente ambiguo con la versión beta de iOS 14.2.

Políticos estadounidenses han criticado a Apple por estos emojis incluyentes, y los han calificado como una forma de "desinformación".

"La misma semana que la izquierda ruega que se cancele a Joe Rogan por "desinformación", Apple crea un emoji de hombre embarazado. Simplemente no puedo", dijo en Twitter la congresista republicana Lauren Boebert.

The same week the Left is begging to cancel @JoeRogan for “misinformation”, @Apple creates a pregnant man emoji.



I just can’t. — Lauren Boebert (@laurenboebert) January 30, 2022

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Publicado originalmente en El Sol de Tampico