Juan Gabriel Idol japonés: Las canciones con las que el Divo intentó conquistar oriente

No cabe duda que Juan Gabriel era un artista completo, el Divo de Juárez conquistó todo México, latino américa, llegando hasta oídos internacionales, tan grande fue su fama que llegó a cantar algunos de sus éxitos en idioma japonés.

Aunque parezca extraño, en Japón la cultura mexicana también se hace presente, desde la comida, la música y las tradiciones, por esto muchos artistas buscan entrar a estos grandes públicos.

Entre ellos el Divo de Juárez, interpretó dos de sus éxitos en el idioma japonés, “Me He Quedado Solo” y “No Tengo Dinero”, las cuales puedes escuchar hoy en diferentes plataformas.

Las puedes encontrar por sus nombres en japonés Gitomino Qireina Anoco (Me He Quedado Solo) y Canega Nai Qeledo Mo (No Tengo Dinero), ambas interpretadas con la característica voz de Juan Gabriel.

Escucha Canega Nai Qeledo Mo:

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, conquistó corazones, en todo México, hoy a siete años de su fallecimiento, sigue vigente entre sus fans, pues en cantautor dejó un aproximado de mil 800 composiciones.

Además del japonés algunos de sus éxitos se tradujeron en turco, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés, internacionalizando su arte y representando a México de la mejor manera.

Es por el gran amor y aceptación que tiene con el público que Gitomino Qireina Anoco (Me He Quedado Solo) en su canal, alcanza 29 mil reproducciones y aunque fue subida hace nueve años, sigue recibiendo apoyo.

Por su parte Canega Nai Qeledo Mo (No Tengo Dinero), cuenta con 28 mil vistas, a un año de haber sido puesta en el canal, pero otros canales la misma canción supera las 200 mil reproducciones.

Además ambas canciones las puedes encontrar en Spotify y agregarlo a tu playlist favorita.

Escucha Gitomino Qireina Anoco: