La solitaria muerte del 'Hombre del hoyo', último miembro de una tribu aislada en Brasil

Una de las historias más increíbles del munto. El Hombre del hoyo, un aborígen que durante más de 26 años fue seguido de cerca por científicos y especialistas al ser el último integrante de su tribu.

La última vez que se le vió fue en 2018, usando una hacha para cortar un árbol. Foto: Captura de pantalla | Twitter @Survival

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

¿Quién era el Hombre del hoyo? Nadie sabía su nombre o su edad, sólo que al ser el último sobreviviente de una tribu vivió más de 26 años aislado del contacto humano. Esta tribu nunca había sido contactada.

La fascinante historia del Hombre del hoyo tiene un final hasta cierto punto triste, pues esta semana el Hombre del hoyofue encontrado muerto, acostado en una hamaca afuera de su choza. Con su muerte, tanto su tribu, como su soledad, terminaron.

La historia del Hombre del hoyo

El Hombre del hoyo era integrante de una tribu nunca contactada en Brasil que vivía en la selva amazónica cerca de Bolivia. La mayoría de su tribu murió en la década de los 70 en pleitos armados por el territorio. Se sabe que los otros 5 sobrevivientes fueron asesinados en 1995 cuando campesinos del lugar habían intentado quitarles sus tierras y desde entonces había estado completamente solo.

Te puede interesar: ¿Cómo salvar a las abejas? Científicos buscan reemplazar pesticidas con ayuda de las hormigas

La Fundación Nacional Indígena (FUNAI) le siguió la pista durante estos 26 años monitoréandolo con drones y escáner en tres dimensiones para tratar de identificar los diferentes puntos en los que habitaba y así poder protegerlo. No lo contactaban directamente, pero sí llegaron a dejarle comida cerca en momentos complicados cuando su cacería no iba muy bien.

¿Por qué le llamaban 'El Hombre del hoyo'?

El Hombre del hoyo ganó su apodo gracias a su método de cacería. ya que cavaba hoyos con maderas y puntas afiladas en el fondo para que los animales cayeran en sus trampas.

La última vez que lo vieron fue en 2018 cuando lo encontraron en la jungla utilizando un hacha para cortar árboles.

Incredible! New footage of the last surviving member of an uncontacted tribe. We know almost nothing about him. His people were probably massacred by cattle ranchers who invaded the region. Footage courtesy of FUNAI. Protect uncontacted peoples: https://t.co/a23hCUNSGq pic.twitter.com/tJ9TcMyaiU — Survival International (@Survival) July 20, 2018

Doble Vía ¿Qué es una supercelda? Conoce a la reina de las tormentas

Desde entonces nada se sabía del Hombre del hoyo. Se calcula que debía tener unos 60 años de edad y solamente habían encontrado algunas de sus chozas, de sus hoyos o de sus plantas de papaya. Hasta que supieron de su muerte.

La FUNAI —organismo del gobierno de Brasil— explicó que el Hombre del hoyofue encontrado este pasado 23 de agosto recostado, sin vida, en una hamaca en su choza. ¿Lo bueno? No había ningún rastro de violencia por lo que se cree que murió tranquilamente de causas naturales

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!