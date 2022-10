¡Llegaron los memes! Así reaccionaron los chihuahuenses ante avistamiento del cohete de SpaceX

Miles de personas en Chihuahua, y otros estados al norte de México, fueron sorprendidas con la espectacular luz que dejó un cohete lanzado por SpaceX durante la noche del jueves y por supuesto que los memes en las redes sociales no pudieron faltar.

Y es que la gente no estaba al tanto de que esto se iba a poder mirar, razón por la que causó asombre, pero, también miedo entre la gente que fue testigo del avistamiento.

¿De dónde salió la luz?

Se trata del cohete Falcon 9 con 53 satélites Starlink que se encuentra en la órbita de la tierra, que salió desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E) en la base de esta compañía, perteneciente a la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

Este despegó a las 18:14 (hora local) y es parte de una etapa inicial, en apoyo a una lanzada anteriormente Sentinel-6 Michael Freilich, DART y cinco misiones Starlink, uno de los 53 satélites del complejo de espacial 4E (SLC-4E).

Este objeto causó asombro en gran parte de la comunidad chihuahuense, pero se cree que con el avance de estos proyectos pudieran ser cada vez más comunes, pues no se trata de la primera vez que un lanzamiento de se pudo ver desde el norte de México.

Pensaron que era un meteorito u OVNI

Ver una enorme luz cruzar por los cielos, no es algo de todo los días y la mayoría de las personas no tenían idea de que todo se trataba de un cohete de la empresa de Elon Musk.

En algunas publicaciones en redes sociales, se pudieron ver videos en los que las personas en realidad se preocuparon por esta extraña luz, pensando que se trataba de un meteorito, o incluso un OVNI.

Otras personas, incluso llegaron a creer que era una señal divina, no obstante, no faltaron los graciosos que lo tomaron con humor y claro que no pudieron faltar los memes.

Desde Goku hasta Jeny Rivera, así reaccionaron las redes sociales

San Judas listo para la fiesta patronal

Estaban listos para la guerra

Goku nos iba a proteger

Al infinito y más allá

Tranquilos, era Jeny Ribera

Ella nos lo advirtió

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez