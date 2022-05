Los NFT serán útiles, no sólo coleccionables

La tendencia de los NFTs ha causado revuelo en el mundo, y aunque para algunos son una simple moda y para otros una estafa, muchas voces consideran que estos tienen un futuro como herramientas para el mundo de los negocios, la salud y las artes, por lo que su utilidad irá más allá de coleccionarlos digitalmente.

Por ahora, estos archivos digitales han dado al mundo obras que han sido vendidas por millones de dólares. Ya sean fotografías, animaciones, pinturas, videos o incluso canciones, estos archivos con certificado de autenticidad grabado en la blockchain (cadena de bloques), parten de la misma tecnología que sirve como base para las criptomonedas.

El mundo de los activos digitales logró abrir un mercado potencial en el que se encuentran inmersos miles de millones de dólares, aunque también generó debates sobre su utilidad en el mundo real.

Según la agencia AFP, el fundador de la start-up Credenza, Sandy Khaud, comentó que los NFT son muy rudimentarios por ahora y que más allá del mundo del arte no tienen mucha funcionalidad ni mucha utilidad, pero que hay una clase de activos digitales que tienden un puente entre el mundo real y el virtual.

Por ejemplo, la cadena Starbucks se prepara para lanzar sus propios NFT y los considera un activo digital programable, debido a que se pueden usar como marca pero también sirve como un pase de acceso. Poseer uno de los tokens digitales de esta marca abrirá camino a experiencias únicas, así como una comunidad, una nueva visión de un programa de fidelización de clientes basado en la cadena de bloques.

La pequeña República de San marino lanzó en el mes de julio un pasaporte de vacunación que utiliza la tecnología NFT. Mientras que el certificado digital anti Covid 19 europeo se diseñó únicamente para la Unión Europea, este pasaporte fue creado para poder ser verificado en cualquier lugar sin la necesidad de una aplicación específica para celular.

LOCURA GARANTIZADA

Credenza se encuentra en conversaciones con equipos y ligas deportivas para poder desarrollar una nueva versión de los NFT con varios propósitos.

Jenn McMillen, de la empresa de marketing Incendio, citó a la banda de rock Kings of Leon, que fue la que integró esta tecnología en su trabajo. Como parte del lanzamiento en NFT de su álbum When you see yourself, la banda emitió ocho entradas doradas y cada una de ellas otorgaba cuatro asientos en primera fila durante todos sus conciertos de sus futuras giras.

McMillen aseveró: “Para una marca, hay que pensar en las experiencias más atractivas, el acceso más exclusivo o algo que sin duda se volverá viral y entonces empezar a trabajar desde ahí”. Jenn agregó que la locura está garantizada por la escasez.

Un ejemplo y un caso de éxito es la agencia Travala, que con más de 300 mil usuarios mensuales ya aceptaba pagos en criptomonedas y en enero lanzó el programa de fidelización Travel Tiger.

A primera vista, cada uno de los NFT distribuidos a los clientes del sitio es un dibujo digital de un tigre, pero asociada a las imágenes figura una serie de beneficios que va desde la entrada a eventos exclusivos en el mundo real y en el paralelo metaverso, hasta notables descuentos o puntos en el programa de fidelidad.

El director general de la agencia, Juan Otero, destacó que se trata de retener a los usuarios de la plataforma y que sigan utilizándola.

Y agregó: “Para que los NFT realmente se impongan como tendencia y sean utilizados por los actores corporativos más tradicionales, probablemente tendremos que esperar unos dos o tres años más”.

