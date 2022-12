¿Sabías que los renos de Santa Claus tienen nombre? Te decimos cuáles son

La madrugada del 25 de diciembre llegará a todos los hogares del mundo el bonachón hombre del traje rojo y la barba blanca, con la tarea de llevar los mejores obsequios a los más pequeños del hogar, pero esta tarea no podría ser posible si el apoyo de sus fieles acompañantes y no nos referimos a los duendes, pues en ellos recae la elaboración más no la entrega.

Hablamos nada más y nada menos que de los renos, pues son los encargados de tirar del trineo alrededor del globo terráqueo a la velocidad ideal para recorrer hasta el último hogar de la Tierra y si pensabas que solo el reno de la peculiar nariz roja tenía nombre no es así, pues solo es el más popular, pese a que los otros ocho también tienen cada uno su nombre por lo que aquí te los contaremos.

¿Cuáles son los nombres de los renos de Santa Claus?

Los renos navideños o también conocidos como renos de Papá Noel, son una clase de renos domésticos que tiran del icónico trineo mágico, los cuales tienen los nombres de Relámpago o Trueno, Bromista o Travieso, Cometa o Veloz, Alegre o Brioso, Cupido, Bailarín y Acróbata o Saltarín.

Los nombres de los renos originales surgieron del poema 1807 “A Visit From St Nicholas” y tiempo después surgió Rodolfo tras la publicación de Robert L. May “Christmas story” en 1939; en cuando al orden que ocupan estos nobles animales delante del trineo a la cabeza se ubica Rodolfo, mientras que del lado izquierdo se ubican los machos y del lado derecho las hembras.

En cuanto al lado izquierdo el líder es Alegre, por su belleza, el siguiente es Acróbata, con la tarea de esparcir la felicidad, sigue Cometa, cerrando la línea con Trueno por su espíritu; sobre el lado derecho la líder es Bailarín, al igual por su hermosura sigue Bromista, para esparcir el amor sigue en la fila Cupido, terminando la fila con Relámpago que también destaca por su espíritu.

¿Cuál es la leyenda de los renos de Santa Claus?

La historia de los primeros ocho renos surgió de una antigua leyenda de la mitología escandinava del Dios Odín, el cual montaba un caballo de ocho patas de nombre Sleipnir, así como de otra historia, la cual basa sus orígenes en un caballo blanco de nombre Amerigo, que era el encargado de llevar a San Nicolás y un ayudante conocido como Zwarte Piet que en español significa Pedro Carbonilla o Pedro el Negro.

Pero estos últimos personajes tiempo después desaparecieron de la tradición anglosajona y se convirtieron en ocho renos navideños que permitían repartir los regalos a Santa Claus durante la Nochebuena y la Navidad, encontrándose estos bajo el cuidado de los duendes navideños; sobre los nombres de Rodolfo, Trueno y Relámpago tiene un origen en alemán en tanto que el resto son de origen inglés.

Cabe puntualizar que tal es la tradición del hombre de la barba blanca, que la traducción de los nombres se ha hecho al español, portugués, inglés, francés, italiano, alemán, latín, griego y finlandés.