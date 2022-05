Marina de EU tiene imágenes de objeto esférico volando sobre el mar antes de hundirse en el océano

En una videograbación capturada por la Marina de los Estados Unidos, se ve un objeto volador no identificado bailando en la pantalla antes de estrellarse contra el océano, captando la imaginación de los cazadores de ovnis en todas partes.

Hasta el momento hay poca información sobre el objeto, excepto que el Pentágono ha confirmado que las imágenes son auténticas, y ahora el video ha sido puesto a disposición en línea por un documentalista de ovnis.

Según el cineasta Jeremy Corbell, el video fue capturado hace tres años, en 2019, pero desde entonces se ha puesto a disposición de todo mundo.

Consideran que se originó dentro del Centro de Información de Combate del USS Omaha mientras navegaba frente a la costa de San Diego, sin embargo, esto no está confirmado.

"La Marina de los Estados Unidos filmó ovnis de forma esférica y vehículos transmedia avanzados; aquí hay algunas de esas imágenes", señala Corbell en su sitio digital.

A pesar de que la grabación es corta, parece que el objeto es capaz de viajar tanto por aire como por agua, lo que lo hace más avanzado en viajes transmedios que cualquier vehículo conocido, militar o de otro tipo.

¿Qué características tiene el objeto volador no identificado?

El objeto no identificado es increíblemente pequeño, las imágenes de radar muestran una bola sólida que mide solo dos metros (6 pies) de diámetro. Sin embargo, parece rápido, alcanzando velocidades de hasta 254 kilómetros por hora (158 millas por hora) durante su vuelo aéreo.

Por medio de un submarino se realizó una búsqueda después de que se detectara, pero el objeto desapareció hace mucho tiempo.

Legisladores de EU hacen su primera audiencia sobre ovnis en más de 50 años. Desde 2004 se han reportado más de 140 avistamientos, que siguen sin explicación. El Pentágono muestra imágenes captadas por un barco y un avión. https://t.co/8wyOOCyo9y pic.twitter.com/buJCXEKoEz — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) May 19, 2022

Hoy en día, no se conoce ningún vehículo que pueda volar por el aire durante un período prolongado de tiempo y luego hacer la transición al agua y continuar viajando.

En la década de 1900, se exploró un submarino volador, pero los desafíos significativos en el suministro de aire y combustible hicieron que la idea nunca despegara.

Asimismo, en el año 2008, Estados Unidos se preparó para emitir contratos para un vehículo sumergible volador, pero después de que Lockheed Martin cancelara sus planes para un dron sumergible, parece que los contratos nunca se materializaron.

Entonces, ¿no estamos solos?