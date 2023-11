Mi primera chamba: Cuál es el origen del audio que es viral en TikTok

Si eres fiel usuario de las redes sociales, es casi un hecho que en algún momento te ha salido algún video que tiene el sonido de “Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré”, el cuál está acompañado de de situaciones graciosas y bochornosas en diferentes empleos, pero ¿cuál es el origen de este meme viral que se ha vuelto toda una tendencia? Acá te explicamos.

Este “videomeme” se ha viralizado tanto en Instagram, Facebook y TikTok, reuniendo millones de vistas de quienes se van uniendo a la tendencia, además de que cada vez más aparece en la sección de inicio de los internautas.

Te puede interesar: ¿Lleva o no cerveza? Discada norteña, la receta que nos heredaron los rancheros de Chihuahua

@_7alexis_ ♬ sonido original - Ignacio Molina Mercado

La historia de cómo surgió en trend de “Mi primera chamba” realmente es bastante básica, sin embargo, gustó tanto que inclusive ya se ha vuelto una frase que los jóvenes han comenzado a utilizar en su día a día.

¿Cuál es el origen de la tendencia de “Mi primera chamba”?

Como te explicamos anteriormente este meme se popularizó hace aproximadamente uno o dos meses, y se basa en colocar videos de personas cometiendo graves errores en su trabajo, cayéndose, siendo descubiertos por sus jefes mientras hacen cosas malas, entre otras situaciones, y van acompañados con el audio de “Mi primera chamba”.

Leer también: ¿Ya tienes disfraz? Recrean a monja que baila en la feria y se hacen virales

@gbraneitor #miprimerachamba #eladiocarrion #CapCut #chamba #trabajar #humortrabajo #jajaja #viralvideo #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #parati #sonora #trabajacion @Oskar Reynoso ♬ Mi Primera Chamba Eladio - Marvin Mc

A ciencia cierta no se sabe de donde surgió el video principal que creó la tendencia, sin embargo, hay quienes aseguran que todo inició luego de que alguien pusiera éste famoso audio en un video de Justin Bieber apoyando a las labores de una escuela de Guatemala en 2013, pues fue una forma de burla o de ironizar lo que estaba ocurriendo.

Más adelante las personas comenzaron poco a poco a animarse a hacer su recreación de ese video pero en otras situaciones, algo que causó mucha gracia y más gente se involucró en el trend, lo que hizo que actualmente todas las redes estén inundadas con ese audio.

Te puede interesar: ¡Cómo en Chihuahua! Influencer muestra cómo tostar chiles chilacas VIDEO

@salinas2a #fypシ #parati #miprimerachamba ♬ sonido original - Ignacio Molina Mercado

¿Quién es la persona que canta la canción de “Mi primera chamba”?

Aunque muchos creerían que la canción de “Mi primera chamba” es de Eladio Carrión, lo cierto es que no es así, o bueno, es más como un sí y no, pues es verdad que él no la canta originalmente, pero su voz sí fue utilizada para grabar la rolita del trend con ayuda de Inteligencia Artificial (IA).

Esto se dio a conocer gracias a un joven llamado Ignacio Molina Mercado (con nombre de usuario @bluegrave_), quien posteó por medio de sus redes sociales un video en el que agradecía a los internautas por viralizar el audio en TikTok; además comentó que él era la mente maestra detrás de éste.

#foryoupage #foryou #parati #miprimerachamba #failedrobbery ♬ sonido original - Ignacio Molina Mercado @ne0meda Yo si trabajara de ladrón #fyp

Leer también: ¡Cómo en Chihuahua! Influencer muestra cómo tostar chiles chilacas VIDEO

De igual forma, aseguró que jamás creyó que esto llegaría a tanto, por lo que se encuentra muy agradecido y pidió a sus seguidores que lo etiquetaran en videos donde no utilizaban su grabación o no le daban el crédito.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El joven creador de contenido expresó que el audio fue inspirado en la canción “Si la calle llama” de Eladio Carrión, por lo que tienen la misma tonada y la voz del artista, pero no son iguales, pues la del trend fue creada con Inteligencia Artificial y la letra fue cambiada por algo que dice más o menos así:

@angel_ylosastros #miprimerachamba #chamba #chambaeschamba #humor #humortiktok #octubre #viral #fyp ♬ sonido original - Ignacio Molina Mercado

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié; le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé”.

Actualmente el audio original de "Mi primera chamba" ha sido utilizado en más de 150 mil videos, lo que puede responder al por qué aparece en los inicios de Tiktok de todos.

Doble Vía Cuulinaria 2023: Cuándo y dónde se realizará este festival gastronómico en Chihuahua

Esta tendencia ha llegado tan lejos, que inclusive el mismo Eladio Carrión hace algunos días cantó una parte de la canción de “Mi primera chamba” en uno de sus conciertos y la gente enloqueció totalmente.

Cabe resaltar que la palabra chamba es utilizada normalmente en varios países de Latinoamérica para referirse de forma coloquial a un empleo o trabajo, por lo que a la acción de trabajar se le llama chambear.