Mujer gana la lotería con el boleto que compró para celebrar la victoria de su hija contra el cáncer

Una mujer de Florida gastó los ahorros de su vida para ayudar a su hija a vencer el cáncer de mama. Para celebrar su recuperación, compró un boleto de lotería. Ahora es millonaria.

Geraldine Gimblet, de Lakeland, compró un cupón de la Lotería de Florida. Lo hizo un día después de que su hija completara su tratamiento final contra el cáncer de mama, a modo de celebración. El boleto, que le costó 10 dólares, resultó ganador de 2 millones de dólares.

Su hija logró vencer el cáncer

La hija de Gimblet, Lawrencina Jackson, dijo que estaba igualmente sorprendida al saber que su madre ganó la lotería solo un día después de que Jackson tocara el timbre en un hospital local. Esto significaba el final de su tratamiento contra el cáncer de mama.

La feliz mujer declaró que el boleto que compró era el último disponible. Foto: Pixabay

Gimblet dijo que compró el último boleto disponible que tenían en su tienda habitual y favorita.

Imagínate arriesgarte y que todo salga bien

"Simplemente no me lo creía. Yo estaba como, "¿Estás seguro, podrías comprobarlo en tu teléfono?’. Y gané«, dijo Gimblet, de 74 años, y agregó que ella es jugadora de lotería desde hace mucho tiempo. He estado jugando durante mucho tiempo. Todos los días llevo algún cupón en mis bolsillos.

Cuando reclamó el premio en la sede de la lotería en Tallahassee Gimblet lo hizo junto a su hija y su nieta. Gimblet dijo que usar algunos de los ahorros de su vida para ayudar a pagar el tratamiento contra el cáncer de Jackson fue algo natural para ella como madre. Realmente no pensé en eso, dijo. Simplemente hice lo que tenía que hacer.

Amor de madre, amor incondicional

Para Jackson, la acción de su madre no solo fue un salvavidas sino, en sus palabras, una señal de amor de madre. Hacer lo que hizo significó mucho para mí, dijo Jackson. Ni siquiera veo cómo puedo devolvérselo. Solo tengo que seguir amándola, tal vez eso ayude.

Según la Lotería de la Florida, Gimblet optó por un pago único de suma global, lo que significa que se llevó a casa poco más de 1.6 millones de dólares.

