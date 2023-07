¿No sirve bombardear las nubes? Meteorólogo lo explica

Como inefectivo consideró el meteorólogo Florencio Rodríguez Loera el bombardeo de las nubes con yoduro de plata para producir lluvia, pues este método sólo contamina y altera la atmósfera, por lo cual recomendó dejar a la naturaleza actuar sola.

“Definitivamente, con todo respeto, esto no es efectivo. Mire, la lluvia es natural, es la naturaleza misma, no tiene caso provocarla; no tiene caso crear por medio artificial, por medio de químicos estar moviendo, alborotando a unas nubes que no (producen lluvia)", expresó el ex jefe del Observatorio Meteorológico de Durango.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Rodríguez Loera explicó que las precipitaciones pluviales ocurren cuando hay en la atmósfera nubes cúmulo nimbos, de las cuales hay pocas en el cielo de Chihuahua, por lo que recomendó dejarlas en paz y que llueva en su momento.

“Estamos en Chihuahua; C. Cualquier nube que nosotros tengamos sabemos que nos puede dejar una precipitación fuerte o no nos deja nada, ya conocemos la historia en Chihuahua”, argumentó.

El meteorólogo reiteró el exhorto a quienes planean bombardear las nubes a dejar que la naturaleza actúe por sí sola, pues la acción del hombre la ha lastimado bastante. Recordó que en agosto del año pasado se tuvieron lluvias por la presencia de canales de baja presión, que actúan como un imán que atrae la humedad, por lo cual nada tuvo que ver el yoduro de plata.

Lee también: Bombardeo de nubes, todo lo que debes saber

Doble Vía

Señaló que será a partir del martes de la próxima semana cuando las precipitaciones regresen a la región, con lo que la temperatura disminuirá paulatinamente, aunque seguirá sintiéndose el ambiente bastante bochornoso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las lluvias, pronosticó el ingeniero Rodríguez Loera, podrían presentarse de manera copiosa el miércoles, jueves y viernes, pues hay amplias posibilidades de que eso suceda.

Asimismo, explicó que el calor se sintió nuevamente de forma sofocante por la presencia de una alta presión en Nuevo México y el norte de Chihuahua, además que se tiene un sistema de divergencia, que es cuando el aire va de abajo hacia arriba, por lo cual son pobres las condiciones de lluvia para la entidad.

Cabe señalar que el pasado mes de junio se registraron varios días con temperaturas de 40 grados y más, por la presencia de los sistemas de alta presión, que afectaron al estado.