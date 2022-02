Odontólogo chihuahuense ayuda a cuidar sonrisas en TikTok

Las personas que tienen problemas periodontales, o sea problemas de la encía y hueso de la boca son más propensas a caer en la unidad de cuidados intensivos por Covid-19, explicó el doctor Carlos Iván Rivera Muñiz, quien es odontólogo de profesión, docente y divulgador científico a través de la plataforma TikTok, donde tiene alrededor de 250 mil seguidores.

En el marco del Día del Odontólogo afirma que la higiene bucal es fundamental para la salud general, en la boca es posible identificar síntomas de salud y enfermedad; sus conocimientos los transmite de una manera sencilla y muy amena a fin de concienciar a la población de su importancia.

Desde hace 11 años es catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, actualmente es maestro de clínicas que es el área donde los estudiantes practican con paciente lo que aprendieron en teoría y laboratorios previamente.

Este odontólogo inició dando consejos y haciendo conciencia sobre la salud bucal en TikTok tras la suspensión de actividades académicas presenciales, el cierre de consultorios odontológicos y el confinamiento. El TikTok era una especie de terapia y eliminación del estrés.

Actualmente en la plataforma tiene muchos seguidores, pues su principal actividad es la difusión y promoción de la salud, donde explica a la gente en que debe de fijarse a la hora de ir a un consultorio dental, afirma que su contenido no va dirigido a dentistas, sino al ciudadano por lo que evita usar tecnicismos.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Aborda temas de odontología relacionados con Covid, vacunación, buena atención, y prevención. “Se volvió algo entretenido para mí y además me divierte mucho hacer promoción de la salud”.

A la facultad acude lunes, miércoles, viernes y sábado para impartir clínica a los estudiantes de sexto y séptimo semestre.

Afirma que este semestre será todo un reto interesante debido a que los alumnos regresan a actividades presenciales, tras muchos meses de educación virtual, a los de sexto se les enseñará a hacer extracciones y que refuercen poner obturaciones pero nunca han estado con un paciente, “El reto es aplicar la docencia al cien por ciento, porque es sentarte con ellos con mucha paciencia entendiendo que vienen de educación virtual”.

Para él el reto es conseguir transmitir el conocimiento a sus alumnos para que sus pacientes salgan con una sonrisa y cuidando su salud bucal.

Además de ser docente, ejerce de manera privada y todo ello lo combina con su rol de esposo, padre de dos hijos, su hija estudia medicina y su hijo preparatoria. En sus ratos libres aprovecha para hacer sus vídeos de promoción de la salud.

“Crear contenido para Tiktok e Instagram al principio fue un poco complicado pero ya nada más le agarra la onda y es muy divertido. Lo hago en espacios, a veces entre un paciente y otro, cuando un paciente cancela tengo una hora para hacer videos y los voy guardando para cuando no tengo chanza puedo seguir alimentando la plataforma”.

Reconoce que le da un poquito de vergüenza cuando la gente lo reconoce en el súper, pero afirma que siente bonito que la gente tome en cuenta sus videos. Es sencillo buscarlo en la plataforma como @Dr.Carlos.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Como profesional explicó que existen varios estudios actualizados sobre el Covid y la odontología, uno de los más reciente lo hizo la Universidad de Qatar, en colaboración con una universidad de España y otra de Canadá donde demostraron con base en revisión a muchos pacientes que la gente que tiene problemas periodontales o problemas de la encía y del hueso de la boca fue más propensa a estar en la unidad de cuidados intensivos intubados por Covid.

Explicó que siempre han sabido que las enfermedades de la cavidad bucal están relacionadas con el cuerpo porque afectan corazón y varios órganos, con la pandemia de Covid-19 se dieron cuenta que los que padecen problemas con la encía por una mala higiene bucal como es acumulo de sarro y placa bacteriana caían en la unidad de cuidados intensivos y terminaban intubados, por lo que resaltó la importancia de una buena salud bucal.

“¿Quien no quiere llegar a viejito comiendo rico y sin ningún problema, ni dolor? Yo siempre digo que el odontólogo no es caro, el caro es el descuido porque el buen cepillado y una revisión cada seis meses ayuda a prevenir, ya que si detectan una caries pequeña se puede arreglar a tiempo y no dejar que el problema avance. Si es así es económico”.

Además dijo que la UACH tiene la ventaja de contar con la Facultad de Odontología que tiene la atención al público general en varias clínicas y se cuenta con la maestría en todas las áreas de especialidad, por lo que se ofrece un gran abanico de atención.