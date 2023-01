Pastor corre a creyentes del templo supuestamente por no dar el diezmo [video]

El diezmo es la aportación voluntaria que los creyentes dan a la iglesia para que pueda sostener diferentes gastos. La cantidad debe ser el 10 por ciento del salario de los feligreses, sin embargo, con el paso del tiempo esta costumbre ha ido cambiando, por lo que no todas las personas entregan esa cantidad.

Un pastor se hizo tendencia en redes sociales luego de que supuestamente se molestara porque los miembros de su iglesia no hicieron la aportación como él lo estaba esperando, esto hizo que tuviera una discusión con ellos para después correrlos del recinto. Este hecho quedó grabado por uno los presentes, quien más tarde lo compartió en la web.

Es así, como se han generado cientos de reacciones, la mayoría de ellas han sido en contra del líder religioso, pues aseguran que no están de acuerdo con ese tipo de conductas, por otro lado, hubo quien destacó que él solo estaba ahí por negocio, y se enojó cuando vio que no le funcionó.

¿Cómo ocurrió el conflicto?

De acuerdo con los usuarios, se presume que el pastor estaba en pleno servicio cuando llamó a los creyentes para que pasaran a dejar el diezmo, y aunque algunos lo hicieron, otro tanto no, en especial aquellos que no tenían una fuente de ingreso estable.

Esto provocó que el representante de la iglesia se enojara con todos, por lo que empezó a reclamarles por no respetar su autoridad, y es que argumentó que las personas de esa congregación se comprometieron a hacerlo.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, exclamó. Luego de un par de gritos, le pidió a una mujer que se fuera, a lo que ella accedió, sin embargo, esto causó la indignación de los demás feligreses, por lo que se puede escuchar a alguien expresar: “Nos vamos todos”.

De este modo, fue como la gente se salió, no obstante, algunos se acercaron al pastor para intentar mediar la situación, pero no consiguieron arreglar nada, pues él afirmó que no quería hablar con nadie.

Al final, una mujer le habló de manera tranquila para calmarlo, a lo que él se negó, por lo que ella se despidió con una bendición. Hasta ahora, esta grabación cuenta con 2 millones de reproducciones, 32 mil ‘me gusta’ y casi 8 mil comentarios, estos son algunos de ellos.

“Pastor del dinero”, “es un servidor no un cobrador”, “ese no es un pastor es un dictador”, “para que ir a una iglesia si dios está en todas partes”, “se le acabó su negoció al pastor”, “para pastor solo mis tacos”.

