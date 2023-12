Pedro de Lille Aizpuru: El parralense que compuso el corrido de Chihuahua

“Yo soy del mero Chihuahua, del Mineral del Parral”. Así se consideró Don Pedro De Lille Aizpuru, un auténtico parralense por adopción y por el amor que profeso a estas tierras donde vivió su niñez y parte de su juventud, escribió la letra del corrido de Chihuahua. Fue su orgullo y motivo de grandes satisfacciones, ya que la canción de convirtió en un verdadero himno para el estado grande.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Don Pedro de Lille Aizpuru, nació el 19 de junio de 1899 en Guanaceví, Durango y a penas a los tres meses de nacido, sus padres Pedro de Lille Borja y María Aizpuru Álvarez, lo trajeron a vivir a Parral y a partir de ahí adoptó el ser considerado como un parralense más porque así se sintió identificado.

La querencia por esta tierra siempre la llevó en el corazón, ya que aquí fue donde inició sus estudios, mismos que tuvo que continuar en Estados Unidos donde terminó High School, debido a que, por la revolución, la familia debió emigrar de Parral en 1910 a El Paso, Texas, pero para 1917 regresó a radicar a Chihuahua a los 18 años de edad, donde permaneció por muy poco tiempo antes de establecer su residencia en la Ciudad de México.

Ya en la capital del país y después de trabajar en Petróleos Mexicanos y Tabacalera Mexicana, en 1930 a los 19 años de edad ingresó como locutor de la famosa estación de radio XEW que se convertiría con el paso de los años en su centro definitivo de trabajo.

Pedro de Lille ingresó a los 19 años de edad como locutor de la famosa estación de radio XEW que se convertiría con el paso de los años en su centro definitivo de trabajo. Foto: Mediateca INAH

Así Pedro de Lille fue locutor pionero de la radio y la televisión en México, con su seductora y tersa fue conocido como “El Caballero del Micrófono”, así como también con el apodo de “El Príncipe Azul”, esto por su programa “La Hora Azul” y porque describía a sus radioescuchas como “Mis Princesitas Azules”.

En el apasionante mundo de la radio tuvo la fortuna de descubrir y bautizar a muchos artistas famosos de la talla de Agustín Lara, a quien apodó “El Músico Poeta”, a Emilio Tuero como “El Barítono de Argel” y a Pedro Vargas como “El Samurái de la Canción”, entre otros.

Doble Vía ¡Ahí viene la Navidad! Musical Milagro estrena canción para bailar en las posadas (VIDEO)

Fue precisamente laborando como locutor en la XEW cuando un buen día al término de su turno, se encuentra con el maestro Felipe Bermejo y sin planearlo se dispusieron a comenzar una memorable noche bohemia, donde surgió la idea de crear una canción para describir la grandeza del estado de Chihuahua.

La inspiración de Don Pedro de Lille hizo posible que durante esa larga noche compusiera lo que ahora se conoce como el corrido de Chihuahua que se ha convertido en un verdadero himno para el estado grande y que fue musicalizado por Felipe Bermejo, así como cantado por primera ocasión con la letra completa por la reina de la canción mexicana Lucha Reyes y con el acompañamiento del mariachi de Silvestre Vargas.

El corrido de Chihuahua, una verdadera obra de arte que nació en una noche bohemia, fue el orgullo de Don Pedro de Lille, por el cual recibió innumerables reconocimientos y satisfacciones.

Como locutor y por su gran trayectoria de 25 años, Don Pedro de Lille, entre uno de los muchos reconocimientos que recibió, fue un homenaje por parte del presidente de México, Adolfo López Mateos, quien le entregó un collar de oro con veinticinco micrófonos; además también recibió premios como El Heraldo y El Micrófono de Oro, todo esto en la capital del país.

En Chihuahua, un reconocimiento muy especial para Don Pedro de Lille fue que se entregarán la Llave de Oro de la Ciudad de Chihuahua.

Doble Vía Kevin Pococo, el HotSpanish parralense que regala dinero por retos en TikTok

Por su parte, en Parral la ciudad que lo adoptó desde su más tierna infancia, el Grupo de Comunicación, integrado por los trabajadores de los medios electrónicos e impresos, a finales de los años 70tas., le hicieron un homenaje; también el presidente municipal José Luis Bremer González se sumó a reconocer la trayectoria de Don Pedro de Lille y le puso su nombre a una calle, al cual se ubicada desde la avenida Independencia hasta el Periférico, a la altura de la clínica del IMSS, donde también frente al mencionado edificio existe un monumento que consiste en un pedestal, donde se colocó un micrófono similar a los de su época.

Don Pedro de Lille, falleció el 1 de octubre de 1964, en la Ciudad de México, pero su recuerdo se mantiene presente en los chihuahuenses cada vez que escuchamos el Corrido de Chihuahua.

Don Pedro de Lille, falleció el 1 de octubre de 1964, en la Ciudad de México, pero su recuerdo se mantiene presente en los chihuahuenses cada vez que escuchamos el Corrido de Chihuahua. Foto: Mediateca INAH

El corrido de Chihuahua

Yo soy del mero Chihuahua, del Mineral del Parral y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, ¡Qué bonito es Chihuahua!

Linda mi tierra norteña, india vestida de sol, brava como un león herido, dulce como una canción.

¡Qué bonito es Chihuahua!

Lindas las noches de luna alegradas con sotol, que por allá por Las Juntas me paseaban con mi amor ¡Qué bonito es Chihuahua!

Las fiestas de Santa Rita de noble y viejo real, que tienen sabor añejo y alegría tradicional, ¡Qué bonito es Chihuahua!

La cascada Basasiachi es como lluvia de plata, donde me iba por las tardes a pasearme con mi chata ¡Qué bonito es Chihuahua!

Para valiente mi tierra, para manzanas El Valle, asaderos Villa Ahumada y de la Sierra la carne ¡Qué bonito es Chihuahua!

Son sus liebres orejeras y los pinos de Majalpa y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua!

Papugochis picos largos, plata y oro del Parral, las grullas y los venados, esos es mi tierra natal ¡Qué bonito es Chihuahua!

Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar pa´ gente buena Chihuahua que es valiente, noble y leal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nota publicada en: El Sol de Parral