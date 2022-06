Plañideras, el oficio de las mujeres que cobran por llorar en tu funeral

Seguramente en alguna película de la Época del Cine Dorado Mexicano viste escenas de funerales donde aparecían mujeres ‘llorando a grito abierto’ por el difunto, o alguna vez, entre las anécdotas familiares de nuestros abuelos te llegaron a contar sobre las “plañideras” o “lloronas”, mujeres que destacaban de entre resto de dolientes en un funeral o sepelio por la devoción con la que expresaban su dolor y no, no era porque se dolieran mucho por la partida del difunto.

Las plañideras es uno de los oficios fúnebres más extraños. Foto: Archivo | OEM

Así como existe el mercado de caricias existe también el de lágrimas, pero, ¿de qué se trata este último?, aquí te contamos:

Las plañideras, conocidas también con el nombre de "lloronas", "chillonas" o "mariquitas" es, aunque te parezca increíble, un oficio casi tan antiguo como la civilización misma. La palabra plañidera proviene del latín 'plangere' y hace referencia a una mujer que recibía dinero por ir a llorar al funeral o entierro de los difuntos y es un oficio tan viejo que aparece en documentación iconográfica y documental de la antigüedad.

Las plañideras surgen en la cultura egipcia debido a un tabú que prohibía a los deudos llorar en público, dando origen a este oficio donde se contrataban mujeres con este fin.

¿Qué significado tiene llorarle a un muerto en la cultura mexicana?

En la cultura náhuatl el llanto tenía una psicología compleja, por lo cual es probable que sea el principal factor para la aparición de ‘plañideras’ mexicanas, ya que se creía que el llanto acompañaba a los difuntos en su viaje al Mictlán.

La Cultura Mexica entendió el llanto con un valor positivo, como un medio para superar situaciones políticas, mantener los vínculos tras la separación y fortalecer el espíritu.

En nuestro país aún se tiene registro de la existencia de plañideras, pues hasta hace poco el uso de sus servicios era una tradición en distintas regiones de México.

¿Cuál es la finalidad de una plañidera?

En la mayoría de los casos el empleo de plañideras tenía por objetivo reforzar la reputación del difunto. Sin embargo, algunas de ellas también fungían como rezadoras y acompañantes de los deudos.

¿Sabías que en Inglaterra existe una empresa especializada en este nicho de mercado?, ofrecen sus servicios para que exista mayor asistencia cuando el muerto no fue muy popular, había llegado recientemente a una ciudad y aun no tenía muchos conocidos o acude poca gente al velorio y la familia desea un funeral multitudinario; estas personas no sólo lloran, sino que además fingen ser amigos del muerto y conversan con los asistentes, comentando detalles personales del fallecido para que parezca que realmente eran conocidos, para ello se informan sobre la vida del difunto y cuentan anécdotas sobre esta persona.

Hay plañideras que para mayor credibilidad conversan con los asistentes al funeral y cuentan anécdotas sobre el difunto, para ello deben informarse sobre la vida del difunto. Foto: Archivo | OEM

En algunos países diferentes culturas continúan esta práctica o con usos similares ya que, actualmente, además de seguir ejerciendo su oficio dentro de los ritos fúnebres de algunas culturas, también se han vuelto un espectáculo dentro de algunas festividades mortuorias.

El oficio de las plañideras ha cambiado sus modos de operar entre la sociedad, derivándose poco a poco hacia el espectáculo. Cada año se realiza el ‘Concurso de Plañideras’, en el Festival de Día de Muerto de San Juan del Río, Querétaro, en el cuál las Plañideras efectúan un performance en el que lloran y se lamentan por alguna celebridad muerta recientemente. En dicho performance se hace énfasis en las capacidades teatrales de las mujeres, y es visto por los asistentes como si fuera una presentación teatral o musical.

La canción "La Plañidera" del cantautor Peruano Raúl Vásquez, hace referencia a estas mujeres, relatando algunos pormenores del oficio: La plañidera: la plañidera que sus lágrimas vendió; la plañidera, la plañidera llora a aquel que no conoció.

La película mexicana “Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” tiene como personaje principal a una mujer que por circunstancias debe volverse plañidera.

En el Estado de México se sabe de algunas plañideras que llevan ejerciendo su oficio en tiempos modernos dentro de los rituales fúnebres, generando con su actividad un ingreso que les ayuda a sobrevivir.

