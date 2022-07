Por no querer trabajar joven no puede recibir herencia millonaria

Clare Brown es una joven que creció rodeada de lujos, esto cambió hasta que se volvió huérfana a los 25 años, ya que padre estipuló en su testamento que para acceder a su millonaria herencia era necesario que consiguiera un empleo.

Sin embargo, ella no ha querido buscar uno, por ese motivo es que ahora tiene que vivir de lo que le da el gobierno. Para solucionar esta situación, la chica originaria de Sidney, Australia, inició un proceso legal para eliminar esa condición, pero no ha podido llegar a ningún acuerdo, puesto que las autoridades no piensan desistir.

Antes de la partida de su papá el pasado mes de enero, ella recibía semanalmente un cheque de casi 7 mil pesos mexicanos para cubrir sus gastos, gracias a este monto pudo vivir por muchos años sin tener que buscar su propio dinero, incluso intentó trabajar como mesera, pero solo estuvo en ese puesto por una hora y renunció.





TIENE UN PADECIMIENTO QUE LE IMPIDE TRABAJAR

El padre de Clare indicó que toda su herencia de 12 millones de dólares australianos pasará a ella de manera directa, pero el único requisito es que tenga un trabajo estable, no obstante, ella se negó a hacerlo porque aseguró que tiene un Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que le impide emplearse.

Ella sostuvo que este inconveniente no la deja vivir en paz, y que ese dinero debe ser suyo porque le corresponde, y no tiene que hacer algo más para que esté en sus manos.

“Me he llamado a mí misma millonaria en bancarrota porque estoy en bancarrota constantemente y no puedo hacer nada al respecto”, dijo la joven en conversación para el programa 'Current Affair’, “denme lo que es legítimamente mío. Estoy sufriendo”, detalló.

En sentido, el ahora difunto explicó que ella también podría buscar alguna actividad que contribuyera a la sociedad, aun así, Clare igual se negó rotundamente a realizar esta tarea.

LA REACCIÓN DE SU FAMILIA

Por ahora, ella viva con su esposa Lauren y su hija de un año, para sostenerse ocupan lo que les da asistencia social. Ante este escenario, su pareja apoyó a Clare y mencionó que a ella le cuesta concentrarse en las tareas diarias y espera que pronto todo resuelva.

Mientras tanto, un primo de la joven comentó que toda su familia está preocupada por ella, pues siempre consideraron que tenía que aprender a ganar su propio dinero, y solo está buscando un pretexto.

“Nos gustaría que consiguiera un trabajo y contribuyera a la sociedad. Estamos desesperados porque corrija su vida. No hemos hecho nada más que amar a Clare”, enfatizó su primo.

