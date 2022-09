Profesor parralense la rompe en Internet siendo 'youtuber de la enseñanza'

Hace dos años el método de enseñanza tuvo que cambiar debido a la contingencia por el Coronavirus, para algunos profesores esta situación resultó una oportunidad para innovar, ese fue el caso de Jesús Manuel Holguín Ojeda, quien se hizo "youtuber de la enseñanza".

Jesús Manuel Holguín, Ingeniero Químico, mejor conocido como "El profe Chu", es docente del Instituto Tecnológico y del Conalep de Parral, imparte clases en el área de física y química, y en ocasiones lo solicitan para impartir la materia de ciencias básicas.

Con la modalidad virtual buscó la manera de sacarle provecho a la situación y creó una cuenta en YouTube llamada "Profe Chu", al inicio de su canal su objetivo era llegar a los mil suscriptores, por lo que empezó a invitar a sus alumnos y conocidos.

El objetivo del canal era explicar las materias que estaba impartiendo en esos momentos, y que sus alumnos pudieran checar la información las veces que quisieran.

Actualmente con la modalidad presencial le ha resultado difícil actualizarse, ya que con la carga de trabajo en las escuelas se le imposibilita darse el tiempo para grabar y subir los tutoriales.

El profesor comenta que el objetivo no ha cambiado, "mi propósito desde un principio ha sido subir videos y tutoriales de la materias que imparto, y que mis alumnos y conocidos puedan salir beneficiados con la información", resalta Jesús Manuel.

El profesor imparte materias de física, química y ciencias básicas. Foto: Cortesía | Jesús Holguín

En entrevista con esta casa editora, "El profe Chu" comenta que incluso alumnos solicitan material en su cuenta de YouTube, señala que muchos de los temas ya están arriba, pero otros no, por lo que los mismos jóvenes le sugieren que ellos lo graban explicando y que solo él suba el material, "hasta el momento esto no ha pasado, pero no me cierro a la posibilidad".

"Recuerdo que cuando amigos y conocidos me recomendaban con otras personas yo les preguntaba que temas requerían para poderlos subir al canal, sin embargo, el tiempo es lo que se me ha complicado en estos momentos".

El profesor parralense comenta que tanto en el Tecnológico como en el Conalep, algunas explicaciones no bastan, y que son los mismos jóvenes los que le preguntan si ese material está en el canal, lo que le ha permitido que se suscriban y puedan aportar más al respecto.

"El profe Chu" imparte clases en el Tec y Conalep de Parral. Foto: Cortesía | Jesús Holguín

Asimismo, "El profe Chu" indicó que este tipo de enseñanza en Internet le ha permitido llevarse muchas satisfacciones, porque cuando publicó que tenía su cuenta de YouTube no imaginó que tuviera tanto alcance, ya que le empezaron a llegar mensajes como, "estás haciendo buen trabajo", "no te rindas", "vas por buen camino".

"Me he llevado experiencias y aprendizajes, ya que en lo particular no me había tocado usar algún software de edición de video, de audio, tuve que comprar equipo para poder realizar las grabaciones, incluso aprendí en Excel gráficos para poder aplicarlos con mis alumnos".

Por su parte, señala que en el mismo canal le han llegado comentarios de personas de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, donde lo felicitan por sus videos e incluso para preguntarle sobre un tema en particular, "el hecho de que me entiendan más a mí que a sus profesores, son cosas muy satisfactorias", refiere el profesor.

Es de resaltar que actualmente el canal de YouTube, llamado "Profe Chu", cuenta con 2360 suscriptores, situación que le ha permitido compartir con más personas su conocimiento, por lo que está a la espera de que su comunidad siga creciendo.