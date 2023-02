Aumentan 36% casos Covid-19 por inicio de síntomas en Chihuahua

La Secretaría de Salud del Estado presentó el reporte Covid-19 en la entidad con 91 nuevos contagios confirmados y dos fallecimientos a consecuencia de la enfermedad, además de 188 casos por inicio de síntomas en la Semana Epidemiológica 6, lo que significa un aumento de poco más del 36%.

La dependencia estatal confirmó que las dos muertes corresponden al municipio de Juárez, en tanto que de los casos nuevos, 46 son de Juárez, 30 de Chihuahua, seis de Delicias, dos de Parral y con un caso se reporta a Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Bocoyna, Meoqui, Namiquipa y Rosales.

Además de reportaron 188 casos por inicio de síntomas y siete pacientes hospitalizados. El acumulado estatal asciende a 185 mil 146 contagios y 10 mil 251 fallecimientos.

A la semana epidemiológica 6 se muestran 188 casos, lo que representa un incremento del 36.2 por ciento en comparación con la semana epidemiológica anterior.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El estado de Chihuahua ocupa la posición 28 de casos activos en el país, con una tasa de 6.3 casos activos por cada 100 mil habitantes.

De más siete personas hospitalizadas, cuatro están en áreas generales, lo que representa el 8.16 por ciento del total de espacios en esta área.

Además tres pacientes se encuentran intubados, y esto equivale a una ocupación del 3.90 por ciento en camas destinadas a terapia intensiva.

La Secretaría de Salud exhorta a mantener medidas preventivas como el uso responsable del cubrebocas para las personas de grupos vulnerables o de riesgo.

En caso de no estar vacunados contra Covid-19 o no tener el esquema competo, si presenta síntomas de enfermedad respiratoria, o en áreas cerradas y dónde no se pueda mantener la distancia física.

Recomienda también el lavado de manos con frecuencia, aplicación de alcohol en gel al 70 por ciento, mantener limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

Ventilar los espacios, practicar las medidas de etiqueta respiratoria que consiste en cubrir con la parte interna del brazo cuando se estornude o al toser.

También se exhorta a evitar saludos de beso, abrazo y mano.