Casi la totalidad de la población tendría cierta inmunidad a la Covid-19, dice la OMS

Después de casi tres años de la aparición del virus de la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que al menos 90 por ciento de la población mundial ya cuenta con cierta inmunidad contra esta enfermedad.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, explicó que este avance contra la enfermedad se logró gracias a la inmunidad provocada por el contagio como por el avance de la vacunación.

“Estamos mucho más cerca de decir que la fase de emergencia por la pandemia se ha termina, pero no estamos ahí todavía”, explicó el doctor Tedros.

Durante una conferencia de prensa con los medios con motivo del lanzamiento de la Estrategia de Salud Global de la Unión Europa y de las preocupaciones de salud en el mundo, Tedros se refirió a los avances que se han tenido contra el coronavirus.

En este sentido, volvió a reiterar su llamado a todos los países del mundo para que se cree un nuevo enfoque que se encuentre basado en el riesgo que proteja tanto a la salud pública como a los derechos humanos de la sociedad.

“Las brechas en la vigilancia, las pruebas, la secuenciación y la vacunación continúan creando las condiciones perfectas para que surja una nueva variante de preocupación que podría causar una mortalidad significativa”, añadió el director de la OMS.

Dentro de su reporte, indicó que más de 8,500 personas fallecieron durante la semana pasada a causa de la Covid-19, lo cual causa preocupación, debido a que en las últimas semanas el número había disminuido ligeramente.

“(Número de muertes) no es aceptable tres años después de la pandemia, cuando tenemos tantas herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas”, agregó.

A un año de la aparición de Ómicron

Tedros Ghebreyesus comentó que el sábado pasado, 26 de noviembre, se cumplió un año de que la OMS anunció su preocupación por la aparición de una nueva variante, Ómicron, la responsable de la última gran ola de contagios.

Aunque ninguna otra variante ha sido tan contagiosa, el organismo indicó que el virus no ha dejado de evolucionar, por lo que en la actualidad circulan más de 500 sublinajes de Ómicron, los cuales son altamente transmisibles.

“Se replican en el tacto respiratorio superior y tienden a causar una enfermedad menos grave que las variantes anteriores de preocupación; y todos ellos tienen mutaciones que les permiten escapar más fácilmente de la inmunidad acumulada”, añadió Tedros.

Dentro del acumulado de los casos y muertes, hasta el momento se registran 6.6 millones de fallecimientos por la Covid-19 a cambio de 640 millones de contagios, pero la OMS añadió que estos datos no son el verdadero reflejo del número real de víctimas.

