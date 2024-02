Congreso pide solución a falta de medicinas en instituciones federales

El Congreso del Estado, por mayoría de votos, aprobó el exhorto presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), por medio del cual surgieron a la Federación, implemente una estrategia eficaz que acabe con el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud que tiene a su cargo.

La exigencia fue para las autoridades federales y al IMSS, a fin de que emprendan una estrategia eficiente para abastecer de medicamentos a las instituciones públicas de salud a su cargo en el estado de Chihuahua.

Yesenia Reyes, diputada que presentó el exhorto, en su exposición de motivos señaló que Chihuahua continúa encabezando el listado de resortes con mayor desabasto de medicamentos para atender enfermedades como hipertensión, cáncer y diabetes, razón por la cual urgió al Gobierno Federal que actúe en consecuencia, pues se tiene la salud de los chihuahuenses de por medio.

Por otra parte, precisó que la Mega Farmacia del Bienestar, proyecto con el cual el mandatario federal aseguró que se garantizaría la suministración de medicamentos en un lapso no mayor a las 48 horas, a finales del mes de enero había surtido apenas 67 recetas a nivel nacional.

Dicho dato, subrayó, contrasta a la luz de la simple lógica y sentido común, dado que tanto en el IMSS como el ISSSTE es un elemento continuo que desampara a las familias para salvaguardar el derecho a la salud.

“En Chihuahua necesitamos que el gobierno federal se ocupe de las instituciones a su cargo y de una vez por todas se cuenten con los insumos y medicamentos necesarios para prestar un servicio de atención médica de calidad a la población y no tomar la salud como bandera política argumentando que nuestro Estado no se ha adherido al sistema del IMSS Bienestar”, señaló la legisladora.

Finalmente, mencionó que, la no adhesión de Chihuahua a dicho sistema no implica que los chihuahuenses no merezcan una atención digna en estas instituciones que, además, precisó, representan un derecho debido a las aportaciones que realizan.